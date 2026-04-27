Désirée Nick überzeugt: Sie ist immer ein Quotengarant

Désirée Nick (69) ist davon überzeugt, dass ihr Erfolg im Fernsehen kein Zufallsprodukt ist. Gegenüber teleschau erklärt die 69-Jährige selbstbewusst: "Es kann ja kein Zufall sein, dass die Momente, die man mir schenkt, in den Köpfen der Leute hängen bleiben und dass ich stets gute Quoten habe." Seit 40 Jahren lebt die Entertainerin von ihrem Talent und steht regelmäßig sowohl vor der Kamera als auch auf der Theaterbühne. Anlass für ihre Aussagen ist die "Realitystar Academy", mit der sie als Direktorin die TV-Stars von morgen ausbilden möchte.

Dabei hat die Schauspielerin eine klare Vorstellung davon, was echtes Talent im Realityfernsehen ausmacht. "Dramaturgisches Können" sei unverzichtbar, betont sie. Die aktuelle Reality-Kultur sieht Désirée hingegen kritisch: "Sie schlachten ihr Privatleben aus, was ich nie gemacht habe. Und wenn gar nichts mehr geht, werden die Kinder vor die Kamera gezerrt. Dafür braucht man kein künstlerisches Talent", stellt sie klar. In ihrer Academy soll es deshalb nicht um vermeintliche Skandale oder peinliche Auftritte gehen, sondern darum, echte Talente zu entdecken und zu fördern. "Ich möchte denen, die hilflos meinen, eine 'La Nick' nachmachen zu müssen, auf die Sprünge helfen, sich selbst zu finden", erklärt sie.

Abseits des Rummels rund um die neue Show genießt Désirée die Ruhe in den eigenen vier Wänden. Sie schreibt Bücher, kümmert sich um den Haushalt und widmet sich seit Kurzem auch einem neuen Garten. Geduld sei dabei ihre wichtigste Lektion aus Jahrzehnten im Showbusiness – etwas, das sie auch ihren Schützlingen mit auf den Weg geben will. Im Promiflash-Interview hatte sie zuletzt betont, was für sie der Kardinalsfehler schlechthin ist: Wer andere kopiert, statt eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, hat bei ihr keine Chance. "Realitystar Academy" läuft auf Joyn.

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Imago Désirée Nick, TV-Star

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Getty Images Desiree Nick bei Sam Dylans "Sweet House of Horror" Halloween-Party in Köln, 2022

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Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler