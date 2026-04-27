Kino-Kampf: "Avengers" tritt 2027 gegen "Herr der Ringe" an

Kino-Showdown zum Jahresende: 2026 und 2027 prallen einige der größten Franchises der Popkultur direkt aufeinander. In den USA starten am 18. Dezember 2026 Avengers 5: Doomsday und Dune 3 zeitgleich, in Deutschland fällt der Start auf den 16. und 17. Dezember. Wie Filmstarts berichtet, haben Robert Downey Jr. (61) und Timothée Chalamet (30) dem Duell bereits einen Namen gegeben: "Dunesday". Nur ein Jahr später geht es weiter: Am 17. Dezember 2027 treffen in den USA "Avengers 6: Secret Wars" und Der Herr der Ringe: The Hunt For Gollum zusammen, hierzulande sind der 15. und 16. Dezember gesetzt. Mit dabei sind unter anderem Elijah Wood (45) und Ian McKellen (86), die zum Ring zurückkehren.

Mit den Doppelstarts 2026 und 2027 will Marvel offenbar wieder an alte Erfolge anknüpfen. Nach dem Mega-Hit "Avengers: Endgame" und den schwierigen Kinojahren während der Pandemie schwächelte das Studio zuletzt spürbar, 2025 landete erstmals seit Jahren kein Marvel-Film in den Top 10 der Jahrescharts. Jetzt fährt das Franchise schwere Geschütze auf: Für "Avengers: Doomsday" kehren Publikumslieblinge wie Chris Hemsworth (42) als Thor und Chris Evans (44) als Steve Rogers zurück. Auf der Gegenseite macht Warner deutlich, dass es keine Angst vor dem Marvel-Giganten hat: "Dune" legte mit bislang zwei Filmen schon über 852 Mio. Euro vor, "The Hunt For Gollum" erweitert das ohnehin riesige "Herr der Ringe"-Universum, das weltweit fast 5,1 Milliarden Euro eingespielt hat.

Für Fans sind die kommenden Dezember damit randvoll mit Blockbuster-Nachschub. "The Hunt For Gollum" holt mit Frodo und Gandalf zwei der wichtigsten Gesichter der Mittelerde-Saga zurück auf die Leinwand – und sorgt so für nostalgische Gefühle bei allen, die mit den Originalfilmen aufgewachsen sind. Auch bei "Dune 3" setzt Timothée seine bisherige Reise als Paul Atreides fort, während Marvel-Anhänger sich auf ein Wiedersehen mit vielen Lieblingshelden freuen können. Zwischen Wüstenplanet, Mittelerde und Multiversum steht damit fest: Die Vorweihnachtszeit wird in den nächsten Jahren vor allem im Kinosessel verbracht – mit Popcorn in der Hand und jeder Menge Fantasy- und Superheldenpower auf der Leinwand.

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Collage: United Archives GmbH/ Action Press, ActionPress/Everett Collection Collage: Sean Astin, Chris Hemsworth

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Getty Images Robert Downey Junior bei der Comic-Con International 2024 in San Diego

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Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"