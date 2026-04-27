Marvel-Comics-Legende Gerry Conway mit 73 Jahren verstorben

Die Comicwelt trauert um eine ihrer bedeutendsten Stimmen: Gerry Conway, legendärer Autor und ehemaliger Chefredakteur von Marvel Comics, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Marvel bestätigte die traurige Nachricht am Montag in einer offiziellen Mitteilung. Weder Todeszeitpunkt noch Todesursache wurden bislang bekannt gegeben. Gerry hinterlässt seine Ehefrau Laura sowie unzählige Fans auf der ganzen Welt, an die Marvel sein tiefstes Beileid richtete.

Dan Buckley, President von Marvel Comics and Franchise, würdigte den verstorbenen Autor in einem öffentlichen Statement. "Gerry Conway war ein begabter Autor", erklärte er und beschrieb Gerrys Charakter wie folgt: "Er war nachdenklich, hatte ein tiefes Gespür für den emotionalen und moralischen Kern des Geschichtenerzählens und war ein wunderbarer und eloquenter Fürsprecher für Comics und ihre Schöpfer. Sein Schreiben hat uns alle bei Marvel inspiriert und wird noch Generationen von Autoren, Lesern und Fans inspirieren."

Gerry begann seine Karriere bei Marvel bereits als Teenager und wurde zu einer der einflussreichsten Stimmen der Comicbranche. Von all seinen Beiträgen zur Marvel-Welt ist Gerry vor allem für die Miterschaffung des Antihelden Punisher bekannt. Die Figur erfreut sich bis heute großer Beliebtheit bei den Fans. Aktuell wird sie von Jon Bernthal (49) verkörpert – sowohl in der Marvel-TV-Serie als auch im kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day".

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Getty Images Gerry Conway bei der ABC- und Marvel-Hommage an Stan Lee im New Amsterdam Theatre, New York, Oktober 2019

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Getty Images Gerry Conway bei der PBS-TCA-Presseveranstaltung 2013 in Beverly Hills

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Instagram / gerryconway52 Gerry Conway, US-amerikanischer Comic-Autor