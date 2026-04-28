Mit 42: Allyson Felix plant 2028 großes Olympia-Comeback

Mit 40 Jahren wagt Allyson Felix das große Comeback: Die erfolgreichste amerikanische Leichtathletin aller Zeiten hat bekanntgegeben, dass sie ihre Karriere nach ihrer Rücktrittsankündigung im Jahr 2022 wieder aufnehmen möchte. Ihr großes Ziel ist eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles – ihrer Heimatstadt. Gegenüber dem Magazin Time erklärte sie am Montag, warum sie diesen mutigen Schritt wagt: "So viele von uns wurden gebeten, die großen, kühnen Dinge nicht zu tun. In meinem Alter sollte ich wohl zu Hause bleiben und mich um meine Kinder kümmern. Aber warum nicht? Lasst uns das umdrehen. Lasst uns das Ding angehen. Lasst uns verletzlich sein."

Angetrieben wird Allyson auch vom Heimspiel, das dieses sportliche Ereignis für sie bedeuten würde. Sie erklärte: "Das ist eine einmalige Heimkehr. Und es ist das Einzige, das mächtig genug ist, um mich zurückzuziehen." Als Inspiration dienen ihr dabei Athleten, die auch jenseits der 40 noch Herausragendes leisten – darunter LeBron James (41), Skirennfahrerin Lindsey Vonn (41), die sich nach wie vor von ihrem schweren Unfall auf der Piste erholt, und Tom Brady (48). Ihren Trainingsbetrieb will die Sportlerin schrittweise hochfahren und ab kommendem Jahr wieder an Wettkämpfen teilnehmen, zunächst jedoch ausschließlich in den Vereinigten Staaten. So bleibt sie nah bei ihrem Ehemann Kenneth Ferguson und den gemeinsamen Kindern, Tochter Camryn und Sohn Trey. Dass sie dabei nicht mehr in Topform sein kann, nimmt Allyson pragmatisch hin: "Ich weiß, dass ich mit 40 nicht auf meinem Höhepunkt bin. Ich mache mir da keine Illusionen."

Allyson zählt zu den absoluten Ausnahmeerscheinungen der Leichtathletik: Insgesamt elf olympische Medaillen, darunter sieben goldene, hat sie im Laufe ihrer Karriere gesammelt. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 war sie noch als Zuschauerin dabei – und verspürte dabei laut eigener Aussage gemischte Gefühle. "Es gab Momente, in denen ich dachte: 'Oh, das ist so toll, so aufregend, auf der anderen Seite zu sein'", sagte sie im Interview. "Und dann gab es Momente, in denen ich dachte: 'Ich vermisse dieses Gefühl.'" In Los Angeles wäre es ihre sechste Olympia-Teilnahme – und sie wäre dann 42 Jahre alt.

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Getty Images Allyson Felix bei den Women of Excellence Awards der Ladylike Foundation im Beverly Hilton, 31. Mai 2025

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Getty Images Allyson Felix bei den 200-m-Vorläufen der WM 2011 in Daegu

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Getty Images Allyson Felix posiert in Santa Clarita, Kalifornien, am 29. April 2008, in eine US-Flagge gehüllt