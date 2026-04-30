Großer Schönheitsdruck: Chloë Sevigny fühlt sich nie hübsch

Mit funkelndem Pailletten-Bandeau-BH von Simone Rocha und edlen Designerteilen von Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, Versace, Gucci und Prada – so präsentiert sich Chloë Sevigny (51) im aktuellen Cover-Shooting des Magazins Harper's Bazaar. Doch hinter der glamourösen Inszenierung steckt eine ehrliche Aussage der Schauspielerin: In dem begleitenden Interview gesteht sie, dass sie sich ihr Leben lang nicht hübsch gefühlt hat. "Ich habe mich nie in meinem ganzen Leben hübsch gefühlt", sagte Chloë offen und betonte: "In meiner Klasse gab es sehr hübsche Mädchen, sehr konventionell hübsch, besonders nach den Maßstäben der 1980er Jahre. Ich wusste, dass ich das nicht war."

Trotz dieses Gefühls spürt die Schauspielerin in Hollywood durchaus den Druck, attraktiv zu bleiben. In dem Interview deutete Chloë an, dass sie gelegentlich auf Filler zurückgreift, größere Eingriffe aber ablehnt: "Ich werde alle kleinen Dinge machen. Ich habe nur die großen Dinge nicht gemacht." Rote Teppiche und Modeschauen empfindet sie inzwischen als unangenehm – auch wegen der allgegenwärtigen Smartphones und schlechten Beleuchtung. "Als alternde Frau klingt es immer weniger verlockend, Teil all dessen zu sein, weil es sich wirklich verletzlich und bloßgestellt anfühlt, und dann wird man einfach im Internet zerrissen", so Chloë.

Beruflich geht es für Chloë derweil weiter: Bald ist sie in der achtteiligen Serie "The Five-Star Weekend" zu sehen, in der sie Tatum McKenzie spielt – an der Seite von Jennifer Garner (54), Regina Hall (55) und Gemma Chan. Die Serie ist zunächst beim Nantucket Film Festival zu sehen, bevor sie am 16. Juli auf Peacock streamt. Privat ist die Schauspielerin seit sechs Jahren mit dem Kunstgaleristen Siniša Mačković verheiratet, mit dem sie bereits seit 2018 zusammen ist. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn namens Vanja, der Anfang Mai seinen sechsten Geburtstag feiert.

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Getty Images Chloë Sevigny bei der Saint Laurent Womenswear F/W 2025-2026 Show während der Paris Fashion Week, März 2025

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Getty Images Chloë Sevigny bei der New-York-Premiere von "Atropia" im IFC Center Dezember 2025

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Getty Images Chloë Sevigny bei den Golden Heart Awards zugunsten von God's Love We Deliver in New York City, Oktober 2025