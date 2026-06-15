Leonardo DiCaprio feiert WM-Sieg mit Vittoria und Stiefvater

Leonardo DiCaprio (51) hat die Fußball-Weltmeisterschaft am Freitagabend in Los Angeles offenbar in geselliger Runde gefeiert. Der Schauspieler wurde nach dem Sieg von Team USA gegen Paraguay gemeinsam mit seiner Partnerin Vittoria Ceretti (28) und seinem schottischen Stiefvater David Ward vor dem noblen italienischen Restaurant "Alba" an der Melrose Avenue gesichtet. Wie die Daily Mail berichtet, kam das Trio von einer Afterparty und zog damit die Blicke auf sich. Während Leonardo sein Gesicht hinter einer Maske und einer tief ins Gesicht gezogenen Baseballkappe verbarg, zeigte sich Vittoria deutlich auffälliger und setzte mit ihrem sommerlichen Outfit ein modisches Statement an seiner Seite.

Das Model Vittoria kombinierte ein enges, ärmelloses Top mit Hotpants und hohen schwarzen Stilettos, die zu ihrer Handtasche passten. Ihr dunkles Haar trug sie offen. Laut Daily Mail fiel erneut ein Ring an ihrem Ringfinger auf – ein Anblick, der regelmäßig für Spekulationen über den Beziehungsstatus der beiden sorgt. Leonardos Stiefvater David trug derweil eine Tasche mit Essensresten aus dem Restaurant und hatte sich offenbar etwas davon auf sein weißes T-Shirt gekleckert. Für Leonardo war es damit auch ein seltener Familienmoment in der Öffentlichkeit. Besonders bemerkenswert: Er soll David einst selbst mit seiner Mutter Irmelin Indenbirken zusammengebracht haben.

Erst vor Kurzem versuchte Leonardo bei den Filmfestspielen von Cannes, möglichst unauffällig zu bleiben. Der Hollywoodstar scheint seinem diskreten Stil also treu zu bleiben. Vittoria begleitet ihn derweil schon länger zu hochkarätigen Veranstaltungen und ist längst ein vertrautes Gesicht an seiner Seite. Das Model war von 2020 bis 2023 mit dem italienischen DJ Matteo Milleri verheiratet. Entdeckt wurde Vittoria schon 2012, seitdem lief sie Hunderte Shows und zählt zu den bekanntesten Gesichtern der internationalen Modewelt.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026

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Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026

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Collage: Getty Images, Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti