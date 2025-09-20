Julia Roberts' Tochter Hazel flüchtete vor Hollywoodstar

Julia Roberts (57) gewährte nun einen Einblick in einen turbulenten Moment in ihrem Zuhause in Malibu, der verdeutlicht, dass selbst die Kinder berühmter Eltern manchmal von Star-Power überwältigt sein können. Während Proben für ihren neuen Film "After the Hunt", an denen Stars wie Andrew Garfield (42), Ayo Edebiri (29) und Chloë Sevigny (50) teilnahmen, ergriff ihre 20-jährige Tochter Hazel Moder (20) plötzlich die Flucht. Als Chloës Ankunft angekündigt wurde, verschwand Hazel kurzerhand durch die Garage. "Ich gehe", soll sie gesagt haben, wie Julia in einem Interview mit dem Magazin Variety verriet.

Die Nervosität lag dabei jedoch nicht nur bei Hazel in der Luft. Auch Julia selbst gab freimütig zu, dass sie von Chloë, einer Ikone des Independent-Kinos, sehr beeindruckt war. "Ich war eingeschüchtert", gestand sie. Für Hazel, die derzeit an der UC Berkeley studiert, war das Promi-Aufgebot wohl schlicht überwältigend. Dabei ist sie außergewöhnliche Begegnungen eigentlich gewohnt, doch der Moment war offenbar zu viel für sie.

Julia und ihr Ehemann Danny Moder (56) legen viel Wert darauf, ihre drei Kinder trotz des Rampenlichts bodenständig zu erziehen. Handys gab es bei ihnen erst vergleichsweise spät, und klare Regeln spielten immer eine Rolle. Hazel, ihr Zwillingsbruder Phinnaeus und der jüngere Bruder Henry wachsen zwar inmitten der Hollywood-Welt auf, doch die Eltern betonen immer wieder die Wichtigkeit von Normalität. Vielleicht ist es genau diese Haltung, die Hazel dazu bewegte, vor Chloë zu flüchten.

Getty Images Julia Roberts im März 2024 in Los Angeles

Getty Images Chloë Sevigny in New York, Dezember 2019

Imago Hazel Moder mit ihrem Vater Danny Moder, 2021