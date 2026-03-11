Chloë Sevigny kehrt nach 30 Jahren für Miu Miu zurück

Chloë Sevigny (51) hat bei der Paris Fashion Week ihr großes Laufsteg-Comeback gefeiert. Die Schauspielerin präsentierte am 10. März die Herbstkollektion 2026 von Miu Miu – und das mehr als 30 Jahre, nachdem sie 1995 erstmals für das Modelabel über den Catwalk spaziert war. Fotos, die People vorliegen, zeigen, wie sie in einem kantigen Ensemble bestehend aus einem Lederblazer und einem passenden Shift-Kleid mit Schleife, beide verziert mit felligem Stoff, ein modisches Statement setzte. Kombiniert wurde der Look mit burgunderfarbenen Mules mit grober Sohle und einer eckigen Brille. Ihr Haar trug Chloë in einem Look im Stil der neunziger Jahre, scheinbar mit einem Haarband versehen.

Die Show war insgesamt gespickt mit Star-Power. Neben Chloë schritt auch die Schauspielerin Gillian Anderson (57) über den Laufsteg, während sich in der ersten Reihe unter anderem Yerin Ha (30), Lola Tung (23), Joey King (26), Tyla und Model Barbara Palvin (32) versammelten. Für Chloë war es nach einer 20-jährigen Pause bereits das zweite Comeback bei Miu Miu – 2019 hatte sie bereits die Cruise-Show des Labels in Paris gelaufen. Neben Miu Miu hat die Schauspielerin auch schon für Proenza Schouler und Simone Rocha gemodelt.

Die Verbindung zwischen Chloë und Miu Miu reicht weit über einzelne Laufsteg-Auftritte hinaus. Im September 2025 wurde die Schauspielerin Botschafterin für das Beauty-Label des Unternehmens und kreierte zudem den Kurzfilm "Carmen" für die Women's Tales-Reihe von Miu Miu. Allerdings gestand sie 2019 gegenüber Vogue, dass sie im Rampenlicht des Laufstegs nicht immer glücklich ist. "Ich mag es eigentlich wirklich nicht, in Shows zu laufen", verriet sie damals und fügte sarkastisch hinzu: "Ich mag es nicht einmal wirklich, Shows zu besuchen!" Im Jahr 2024 scherzte sie im Radio-Interview bei "Q with Tom Power" über die Bezeichnung "Model" und nannte es eine "Übertreibung", sich selbst so zu nennen. "Ich bekomme sogenannte Modeljobs eher als Persönlichkeit denn für mein Aussehen oder meine Größe", erklärte sie.

Getty Images Chloë Sevigny in New York, Dezember 2019

Getty Images Chloë Sevigny

Getty Images Chloë Sevigny bei den Filmfestspielen in Venedig

