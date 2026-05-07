Mason Mount lässt kranke Kinder ihre Fußballträume ausleben

Mason Mount (27) hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der englische Fußballprofi organisierte im St. George's Park in Burton upon Trent ein besonderes Fußballturnier für Kinder mit schweren Erkrankungen. Das berichtet Mirror. Als Trainer von Wishes United FC coachte er eine Mannschaft aus erkrankten Kindern, die für zwei Tage das Leben echter Premier-League-Profis erleben durften. Das Team schlug die gegnerische Mannschaft, die sogenannten Mascots – ein Team aus Maskottchen bekannter Fußballklubs –, dabei mit beeindruckenden 32:2. Auf der Gegenseite stand kein Geringerer als der frühere Fußballer und heutige Sky-Sports-Experte Jamie Redknapp als Coach, während Manchester-United-Kollege Luke Shaw (30) Mason als Unterstützer zur Seite stand.

Die Kinder von Wishes United FC wurden während der zweitägigen Erfahrung vollständig wie Profifußballer behandelt. Sie übernachteten im Hilton Hotel, hielten eine Pressekonferenz ab, wurden einzeln per Chauffeur zu den Veranstaltungsorten gefahren und trainierten mit echten UEFA-Trainern – alles unter der Aufsicht eines UEFA-Schiedsrichters. Das Event fand auf dem Gelände des englischen Fußballverbands statt, dem Trainingsgelände aller 27 englischen Nationalmannschaften. Mason finanzierte die Veranstaltung selbst und erklärte gegenüber den Medien: "Diese Kinder haben so viel durchgemacht – das hier ist ein Moment der Freude. Sie haben sich voll reingeworfen. Es gab keine Sorgen. Für zwei Tage mussten sie an nichts anderes denken, einfach im Moment sein und es genießen."

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Organisation Make-A-Wish UK, die lebensverändernde Wünsche für Kinder mit schweren Krankheiten wahr werden lässt. Einer der Protagonisten des Tages war der zehnjährige Max aus Aylesbury, der sich seit zwei Jahren in der Remission einer Leukämie befindet und den Tag auch noch als Geburtstagskind erlebte. "Es ist der beste Geburtstag, den ich je hatte", sagte er. Auch für Mason selbst war der Tag offenbar sehr bewegend. "Es setzt Dinge wie Verletzungen in die richtige Perspektive", sagte der Profi, dessen Karriere zuletzt von Verletzungen geprägt war. "Ich werde, wenn ich heute Nacht einschlafe, an die Gesichter der Kinder denken."

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Getty Images Mason Mount, Fußballstar

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Getty Images Luke Shaw bei einem Fußballspiel in Manchester, Januar 2022

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Getty Images Mason Mount, Fußballstar

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