Top oder Flop? Margot Robbies Met-Gala-Look spaltet die Fans

Bei der diesjährigen Met Gala in New York sorgte Margot Robbie (35) für heiße Diskussionen – allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. Die australische Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich in einem goldenen, trägerlosen Chanel-Kleid mit asymmetrischem Saum und dramatischer Rüschenschleppe. Dazu kombinierte sie goldene Riemchenstilettos sowie auffälligen Schmuck, darunter Diamant-Ohrringe und einen passenden Statement-Ring. Das Outfit spaltete das Netz jedoch in zwei Lager: Während viele den Look als elegant und klassisch feiern, bezeichnen andere ihn als die größte Enttäuschung des Abends.

Das Motto der diesjährigen Met Gala lautete "Costume Art" beziehungsweise "Fashion Is Art" – und genau hier setzt die Kritik vieler Fans an. "Zu sicher", schrieb ein Nutzer auf X, ein anderer kommentierte schlicht: "Langweilig!" Besonders drastisch formulierte es ein weiterer User: "Die größte Enttäuschung der Met Gala." Einige zogen außerdem Vergleiche zu ihrer jüngsten Promotour für den Film "Wuthering Heights". "Was sie bei der 'Wuthering Heights'-Pressetour trug, war alles Kunst – das hier hat davon nichts", hieß es in einem Kommentar. Andere schrieben, das Kleid sehe aus "wie teure Vorhänge". Doch es gab auch viel Zuspruch. "Sie sieht immer so stilvoll aus. Dieses Outfit ist ein Gewinn", lobte ein Fan.

Öffentlich in Schutz genommen wurde Margot von ihrem Schauspielkollegen Paul Walter Hauser (39). Die beiden standen bereits gemeinsam für den Film "I, Tonya" aus dem Jahr 2017 vor der Kamera. Paul teilte auf X einen Artikel über Margots Met-Gala-Auftritt und kommentierte ihn mit den Worten: "Eine der wenigen Personen bei der Met Gala, die nicht wie ein selbstverliebter Psychopath ausgesehen hat." Margot ist seit Jahren Markenbotschafterin von Chanel und trug das goldene Kleid der französischen Luxusmarke.

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Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Sebastian Stan, Margot Robbie und Paul Walter Hauser, Oktober 2017