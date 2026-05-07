Amazon verwarnt: Fans stürmen "Summer I Turned Pretty"-Set

Fans der Serie The Summer I Turned Pretty können es offenbar kaum abwarten, bis der geplante Film zur beliebten Romanzen-Reihe erscheint. Seit die Dreharbeiten angelaufen sind, tauchen im Netz erste Fotos und Videos vom Set auf – und das geht dem Streamingdienst Amazon Prime Video gehörig gegen den Strich. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie wandte sich Amazon nun mit einer klaren Botschaft an die Fans: "Wir freuen uns über die Begeisterung, aber das Teilen von Drehorten und Setbesuchen stört die Dreharbeiten und birgt ernsthafte Sicherheitsrisiken für unsere Schauspieler und die Crew." Man arbeite "intensiv" daran, eine "geschützte Umgebung" zu schaffen, um den "bestmöglichen Film zu produzieren".

Der Aufruf sorgte in den Kommentaren unter dem Post für viel Zustimmung. "Ich kann nicht fassen, dass manche Leute die Privatsphäre beim Filmen nicht respektieren", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "So seltsam, dass das überhaupt gesagt werden muss." Wieder ein anderer Zuschauer ließ seinen Frust über die kursierenden Setvideos heraus: "Ich schwöre! Ihr versucht, den ganzen verdammten Film am Setrand aufzunehmen... und ruiniert ihn damit für alle." Und auch für den Hinweis selbst gab es Dankbarkeit: "Danke, weil die Spoiler sind wirklich verdammt nervig."

Die dritte Staffel war ein riesiger Erfolg: In den ersten 70 Tagen erreichte sie etwa 70 Millionen Zuschauer. Der Film bringt nun das Hauptcast-Ensemble rund um Lola Tung (23), Christopher Briney (28) und Gavin Casalegno (26) erneut zusammen. Details zur Handlung werden bislang unter Verschluss gehalten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Streamingdienst im Zusammenhang mit der Serie mahnende Worte an die Community richtet. Schon vor dem Start der dritten Staffel hatten Amazon MGM Studios Richtlinien zum Thema Mobbing und Hassrede veröffentlicht.

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IMAGO / Everett Collection Lola Tung und Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde", Staffel 2

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Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023

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Getty Images Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney bei der Feier von "The Summer I Turned Pretty 3"

Wie sollte Amazon jetzt reagieren, um Leaks und Set-Störungen zu stoppen? Härter durchgreifen – sonst eskaliert es nur noch mehr. Mehr offizielle Sneak-Peeks veröffentlichen statt strikter Verbote. Ergebnis anzeigen