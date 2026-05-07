Nackte Tatsachen: Tessa Bergmeier zieht jetzt für PETA blank

Tessa Bergmeier (36) zieht für PETA blank – und das mit einer klaren Botschaft. Das Model präsentiert sich in einem neuen Kampagnenmotiv der Tierschutzorganisation mit wenig Kleidung, dafür aber mit einer unmissverständlichen Message auf der Haut: Begriffe wie "Eisbein", "Schinken" und "Rippchen" – also Wörter, die man sonst in der Auslage von Metzgereien findet – prangen auf ihrem Körper. Der Slogan der Kampagne bringt die Aussage auf den Punkt: "Alle Tiere haben die gleichen Teile." Mit dieser Aktion engagiert sich Tessa gemeinsam mit PETA gegen Tierausbeutung und für eine vegane Lebensweise.

Für die 36-Jährige ist das keine neue Überzeugung, sondern gelebter Alltag seit vielen Jahren. In dem Kampagnenmotiv, das vom Fotografen Marc Rehbeck aufgenommen wurde, zeigt sie sich dabei ruhig und entschlossen zugleich. Begleitet wird das Bild von einem Statement, in dem sie ihre Haltung deutlich macht: "Tiere leben, lieben und fühlen wie wir. Sie sind nicht auf der Welt, um ausgebeutet zu werden, ihr Leben meist auf engstem Raum ohne Sonnenlicht zu verbringen, grausam getötet oder mit Elektroschockern traktiert zu werden – nur damit am Ende auf dem Teller ein Stück Fleisch liegt", wird sie von PETA zitiert.

Bereits in der Vergangenheit machte Tessa immer wieder auf Tierschutzthemen aufmerksam. So sorgte sie zuletzt für Aufsehen, als sie sich über einen Hund im Publikum des Zirkus Flic Flac empörte – obwohl sie den Zirkus selbst für seinen Verzicht auf Tiere ausdrücklich gelobt hatte. Für die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gilt Tierschutz also nicht nur auf dem Teller, sondern in allen Lebensbereichen.

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50"

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Marc Rehbeck für PETA Tessa Bergmeier für PETA, 2026

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Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Model