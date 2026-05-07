Dragqueen Olivia Jones wäre eigentlich lieber hetero gewesen

Beim OMR-Festival in Hamburg überraschte Olivia Jones (56) mit einem ehrlichen Geständnis. In einem Panel-Talk mit Moderatorin Janin Ullmann (44) sprach Olivia vor rund 70.000 Besuchern der Digitalmesse offen über ihren persönlichen Weg und sagte dabei etwas, das viele überrascht haben dürfte: Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie lieber ein Leben als heterosexueller Mensch geführt. "Das, was ich bin, habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist eine Veranlagung. Ich bin anders, ich versuche aber, das Beste daraus zu machen. Aber ich kann hier auch sagen, wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen homosexuell und heterosexuell. Ich hätte, wie wahrscheinlich jeder andere Jugendliche auch, hetero gewählt. Weil das der einfachere Weg ist", so die Dragqueen.

Gleichzeitig richtete sie einen eindringlichen Appell an Eltern: "Aber wenn man diese Veranlagung hat, dann braucht man einfach Unterstützung und Liebe und muss immer seinem Herzen folgen. Ich hoffe, dass das ein Denkanstoß für viele Eltern ist, ihre Kinder zu unterstützen. Denn Gewalt gegen Schwule steigt wieder, das macht mir große Sorgen." Zwar wisse sie um die Schattenseiten sozialer Medien, gleichzeitig betonte sie jedoch, dass ihr ein solches Netzwerk als Jugendliche geholfen hätte: "Trotz Hass im Netz hätte ich mir als Jugendlicher Instagram gewünscht, ich hatte ja überhaupt keine Vorbilder und für mich war es total schwierig, auch Gleichgesinnte zu finden."

Die Kiez-Ikone, die auf der Hamburger Reeperbahn ein Gastro-Imperium aufgebaut hat, blickt auf eine Kindheit zurück, die von Ausgrenzung und Scham geprägt war. Zuletzt sprach sie in einem Interview offen über Suizidgedanken, die sie in ihrer Jugend begleitet hatten. Auch als erste Dragqueen der Welt, die für ein politisches Amt kandidierte, setzte Olivia immer wieder öffentliche Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Ihre Geschichte wird nun auch im ZDF erzählt: Am 13. Mai läuft dort um 20.15 Uhr der Spielfilm "Olivia", der ihren Lebensweg beleuchtet.

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Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

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Getty Images Olivia Jones, Moderatorin

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Getty Images Olivia Jones beim Deutschen Fernsehpreis 2023