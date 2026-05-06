Darum zerriss Lady Di ihr Kleid bei der Met Gala 1996

Vor genau dreißig Jahren betrat Prinzessin Diana (†36) den roten Teppich der Met Gala in New York – es war ihr einziger Auftritt bei dem legendären Modeevent überhaupt. Der Dezember 1996 war für Diana eine besondere Zeit: Erst wenige Monate zuvor war ihre Scheidung von König Charles (77) offiziell besiegelt worden. An ihrer Seite hatte sie an jenem Abend niemand Geringeren als Modedesigner John Galliano (65), der eigens ein Kleid für sie entworfen hatte. Dass der Abend so unvergesslich werden würde, ahnte er da wohl noch nicht. In der Hulu-Dokuserie "In Vogue: The 90s" erinnert sich Galliano jetzt an das Ereignis.

Denn auf dem Weg zur Veranstaltung erlebte der Designer eine faustdicke Überraschung. Diana riss kurzerhand das Korsett aus ihrem Kleid – spontan, im Auto. "Ich konnte es nicht glauben. Sie hatte das Korsett herausgerissen", schilderte Galliano seinen Schock gegenüber der Kamera. Die Prinzessin habe sich mit dem Korsett schlicht nicht wohlfühlen wollen: "Sie fühlte sich so befreit. Das Kleid war viel... sinnlicher." Komplettiert wurde Dianas Look an jenem Abend durch eine seidene Robe, ihren berühmten Perlen-Saphir-Choker sowie eine kleine gesteppte Dior-Tasche. Galliano schwärmte außerdem: "Diana war meine erste Couture-Kundin." Bereits die Entwurfsphase sei eine Freude gewesen – auch wenn die Prinzessin nicht jeden Vorschlag mitgemacht habe. "Ich wollte unbedingt Pink, aber da war sie gar nicht zu überzeugen. 'Nein, nicht das Pink!'", erinnerte er sich lachend.

Der Auftritt hinterließ nicht nur beim Designer bleibenden Eindruck, sondern prägte offenbar auch die Geschichte der Met Gala selbst. Ex-Vogue-Chefredakteur Edward Enninful bezeichnete den roten Teppich damals als den einflussreichsten der Welt. Und laut Filipa Fino, ehemals leitende Accessories-Direktorin der Vogue, war es genau Dianas Anwesenheit, die Anna Wintour (76) – damals erst seit einem Jahr für das Event verantwortlich – dazu inspirierte, die Gala zu dem zu machen, was sie heute ist. "Dieser Gedanke, dass Anna Wintour Diana nie wieder als Gast bei der Met Gala empfangen konnte, und ihre Vision von dem, was die Veranstaltung sein sollte – würdig einer Prinzessin – trieb sie von 1996 bis heute an", sagte Fino gegenüber Daily Mail.

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Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

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Collage: Jamal A. Wilson / Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Diana und John Galliano

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Getty Images Prinzessin Diana und Anna Wintour