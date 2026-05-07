"Magic Moments": Das sind die kommenden "Let's Dance"-Tänze

Bei Let's Dance wird es in der neunten Show besonders emotional: Die verbliebenen sechs Kandidaten präsentieren laut RTL ihre sogenannten "Magic Moments" – persönliche Freestyles, in denen sie ihre größten Schicksalsschläge und schönsten Lebensmomente auf dem Tanzparkett verarbeiten. Gustav Schäfer (37) und sein Profi Anastasia Maruster tanzen dabei zu "Gravity" und "I Don't Want to Miss a Thing", während Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) sich seinen eigenen Song "Goodbye Papa" für ihren Freestyle ausgesucht haben. Auch Milano (27), Anna-Carina Woitschack (33), Jan Kittmann und Joel Mattli erzählen auf diese Weise ihre ganz persönlichen Geschichten – und dürften dabei so manchem Zuschauer eine Träne entlocken.

Milano und Marta Arndt (36) greifen zu "Dernière Danse" von Indila, während Anna-Carina und Evgeny Vinokurov (35) zu "Rise Up" von Andra Day (41) über das Parkett schweben. Jan und Kathrin Menzinger (37) wählen "You Raise Me Up" von Josh Groban (45), Joel und Malika Dzumaev (35) widmen ihren Freestyle dem Thema Verbundenheit. Danach treten die Stars in Tanzduellen gegeneinander an: Beim Boogie Woogie liefern sich Ross und Mariia ein Battle mit Gustav und Anastasia zu "Tutti Frutti" von Little Richard (93), beim Flamenco fordern Joel und Malika das Duo Jan und Kathrin zu "El Porompompero" heraus, und im Streetdance treten Milano und Marta gegen Anna-Carina und Evgeny zu "Boom! Shake the Room" an.

Für viele Fans ist die Show mit den "Magic Moments" ein Highlight, weil sie die prominenten Kandidaten von einer privaten Seite erleben. Ross hatte bereits in einer früheren Sendung gezeigt, wie nah ihm Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater gehen, während Anna-Carina auf dem Parkett immer wieder ihre starke Verbindung zur Musik auslebt und inzwischen die letzte Frau unter den berühmten Teilnehmern ist. Gustav hingegen überrascht das Publikum seit Beginn der Staffel mit seiner Wandlung vom Drummer hinter dem Schlagzeug zum gefühlvollen Tänzer im Scheinwerferlicht.

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