Christopher Nolan vergleicht "Die Odyssee" mit Marvel-Filmen

Christopher Nolan (55) hat in einem TV-Auftritt in der "The Late Show with Stephen Colbert" schwärmerisch über seinen kommenden Film "The Odyssey" gesprochen – und dabei einen überraschenden Vergleich gezogen. Der Regisseur bezeichnete das antike Epos von Homer als das Marvel seiner Zeit und sieht in dem Stoff eine direkte Verbindung zur modernen Superheldenkultur. Dass sein Cast tatsächlich mit Superheldengeschichte gespickt ist, machte Moderator Stephen Colbert dabei deutlich: Mit Tom Holland (29) als Spider-Man, Robert Pattinson (39) als Batman und Anne Hathaway (43) als Catwoman vereint der Film gleich mehrere ikonische Comicfiguren vor der Kamera. Kinostart ist der 17. Juli.

"Comic-Buchkultur, egal ob Marvel, DC oder all die anderen, ein Großteil davon kommt ziemlich direkt von den homerischen Epen", erklärte der Star im Interview und betonte: "Es geht ganz direkt um diesen Wunsch, zu spüren oder zu glauben, dass Götter unter uns wandeln können, und ich denke, das moderne Comicbuch ist eine Art Ausdruck davon." Auch seine eigenen Filme seien von Homer geprägt: "The Dark Knight", "Interstellar" – sie alle kämen letztlich von "The Odyssey". Zudem verriet er, dass sein Film auf nicht-lineare Weise erzählt werde, ähnlich wie das Originalepos, das mitten in der Geschichte beginnt. Außerdem stellte er während des Auftritts den neuesten Trailer zum Film vor. Neben Tom, Robert und Anne sind auch Zendaya (29), Matt Damon (55), Charlize Theron (50), Lupita Nyong'o (43) und Elliott Page mit von der Partie.

Besonders herzlich äußerte sich Christopher über Tom, der in "The Odyssey" Telemach spielt, den Sohn von Odysseus, gespielt von Matt Damon. "Er ist großartig", sagte der gefeierte Regisseur und ergänzte: "Ich habe noch nicht mit ihm gearbeitet, aber ich würde sehr gerne wieder mit ihm arbeiten. Er ist einfach ein unglaubliches Talent. Er ist so, so toll." Für Tom ist die Rolle eine weitere große Produktion neben seinem Engagement als Spider-Man im Marvel-Universum, für das er seit 2016 vor der Kamera steht.

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