Prinzessin Leonor (20) hebt im Kampfjet über Spanien ab

Prinzessin Leonor (20) beweist einmal mehr, dass sie für ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte vollen Einsatz zeigt: Die 20-Jährige präsentierte sich sichtlich entspannt im Cockpit eines Eurofighter-Kampfjets, während sie gemeinsam mit ihren Kurskameraden die Sicherung des Luftraums und NATO-Einsätze studierte. Doch es blieb nicht beim reinen Anschauungsunterricht: Auf dem Stützpunkt Talavera la Real stieg die Prinzessin laut Bild noch in einen F-5-Trainingsjet, um unter Anleitung eines Ausbilders Flugpraxis in jenem Modell zu sammeln, das auch reguläre Kampfpiloten auf ihren Einsatz vorbereitet.

Der Ausflug in die Wolken ist Teil einer knallharten Ausbildung, bei der Leonor keinerlei Sonderbehandlung genießt. Erst kürzlich absolvierte die Tochter von König Felipe (58) und Königin Letizia (53) ihren zweiten Solo-Flug in einer Pilatus PC-21. Auch auf hoher See bewies sie bereits Disziplin: Als Fähnrich an Bord des Segelschulschiffs Juan Sebastián de Elcano kletterte sie in die Masten und teilte sich die engen Mannschaftsquartiere inklusive Gemeinschaftsbad mit ihren Kameraden. Die Botschaft des Palastes ist klar: Die künftige Oberbefehlshaberin soll das Militärhandwerk von der Pike auf lernen.

Nach dem Ende ihres militärischen Marathons im Sommer 2026 wechselt die Kronprinzessin vom Cockpit in den Hörsaal. An der Universidad Carlos III in Madrid wird sie Politikwissenschaften studieren, um sich auf ihre staatsrechtlichen Aufgaben vorzubereiten. Die Beförderung zur Leutnantin ist für 2027 fest eingeplant. Leonor tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters und verbindet militärische Härte mit akademischem Tiefgang – eine Ausbildung, die sie zur wohl bestvorbereiteten Monarchin ihrer Generation machen könnte.

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Imago Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Ausbildungsflug im F-5 bei Ala 23 auf der Basis Los Llanos, Albacete, am 5. Mai 2026

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Imago König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Leonor bei der Pascua Militar im Königspalast in Madrid

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Imago Bei der Pascua Militar 2026: Prinzessin Leonor salutiert im Königspalast von Madrid