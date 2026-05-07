Sebastian Pufpaff zerlegt neue KI-Show des eigenen Senders

Sebastian Pufpaff (49) hat in seiner Sendung TV Total ordentlich gegen die KI-Show seines eigenen Senders ProSieben ausgeteilt. Die Show "Staying Alive – Stars singen mit Legenden" brachte verstorbene Musiklegenden wie Freddie Mercury (†45), Whitney Houston (†48) und Elvis Presley (†42) mithilfe von Künstlicher Intelligenz virtuell auf die Bühne zurück, um Duette mit aktuellen Stars wie Samu Haber (50) und Sasha (54) zu performen. Sebastian ließ kein gutes Haar an dem Konzept, wie das Nachrichtenportal Mannheim24 berichtet. Der Moderator kommentierte Ausschnitte, in denen Freddie Mercurys Mundbewegungen sichtbar nicht mit dem Gesang übereinstimmten, mit den Worten: "Vielleicht hat er noch einen Kaugummi im Mund." Sein abschließendes Fazit fiel noch vernichtender aus: "Schade um die Lebenszeit."

Damit trifft der Moderator offenbar einen Nerv – denn auch im Netz erntete die Show heftige Kritik. "Ich finde dieses Format irgendwie geschmacklos. Man muss keine Toten wiederauferstehen lassen", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentierte nach dem Elvis-Auftritt: "Was ein Fiebertraum – das kann Samu auch nicht mehr retten. Ich bin raus." Sogar das begeisterte Studiopublikum in den Kölner MMC-Studios zog Spott auf sich: "Wird das Publikum eigentlich fürs Ausrasten bezahlt?", fragte ein weiterer Nutzer sarkastisch. Die schlechte Stimmung spiegelt sich auch in den Quoten wider: Dem Medienmagazin dwdl.de zufolge brach die zweite Folge vom 2. Mai gegenüber der Premiere weiter ein – nur noch 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gemessen, rund 510.000 Zuschauer schalteten ein.

Das Konzept der auf zwei Folgen angelegten Show war von Beginn an umstritten. Die beteiligten Künstler wie Samu und Sasha hatten im Vorfeld betont, wie sehr die Zusammenarbeit mit den virtuell erschaffenen Ikonen für sie ein erfüllter Traum gewesen sei. Moderiert wurde "Staying Alive" von Thore Schölermann (41), der vorab selbstbewusst erklärt hatte: "Fragen Sie nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert." Das Publikum sah das offensichtlich anders.

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ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

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Getty Images Sasha, Dezember 2020

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Getty Images Sebastian Pufpaff, Moderator