Radrennfahrer Fabio Jakobsen ist Vater eines Sohnes geworden

Für Radprofi Fabio Jakobsen (29) und seine Frau Delore hat sich das Leben gerade von seiner schönsten Seite gezeigt: Das Paar ist zum ersten Mal Eltern geworden! Auf Instagram teilte der Niederländer kürzlich die freudige Neuigkeit und veröffentlichte dazu ein erstes Foto seines Sohnes. "Willkommen auf der Welt, Thor Jakobsen", schrieb er zu dem niedlichen Schnappschuss. Der kleine Thor erblickte am 21. April 2026 das Licht der Welt – und kam damit in eine Familie, die in den vergangenen Jahren so einiges durchgemacht hat.

Denn hinter Fabio und Delore liegen harte Jahre. Nachdem sich der Profiradfahrer nach seinem schweren Sturz 2020 mühsam zurückgekämpft hatte, musste er zuletzt 2025 erneut einen Rückschlag verkraften: Wegen einer mangelnden Durchblutung in den Beinen durch schlecht funktionierende Beckenarterien war eine Operation notwendig, gefolgt von einer weiteren Zwangspause. Doch Fabio ließ sich nicht unterkriegen – Anfang Mai trat er für sein Team Picnic PostNL beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt wieder in die Pedale. Zu diesem Zeitpunkt war Sohn Thor bereits mehr als eine Woche auf der Welt.

Der Sturz, der 2020 bei der Polen-Rundfahrt alles veränderte, hatte erschreckende Ausmaße: Fabios Landsmann Dylan Groenewegen drängte ihn im Schlusssprint bei rund 80 km/h in die Metallbande. Der heute 29-Jährige verlor das Bewusstsein und musste im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt werden. Die Verletzungen an seinem Gesicht waren so schwer, dass eine aufwendige Gesichtsrekonstruktion notwendig wurde. Durch die Unterstützung von Delore, die er im November 2022 heiratete, kämpfte er sich zurück ins Leben und auf das Rad. Jetzt steht neben dem Sport eine junge Familie im Mittelpunkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabio Jakobsen von Team DSM-Firmenich PostNL nach der Nokere Koerse 2024 mit Blumenstrauß auf dem Podium

Anzeige Anzeige

Instagram / fabiojakobsen Fabio Jakobsens neugeborener Sohn Thor, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabio Jakobsen jubelt über den Etappensieg auf der 2. Etappe von Paris–Nizza 2022

Anzeige