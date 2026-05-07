Renée Zellweger und Ant Anstead auf 8,5 Mio. Euro verklagt

Renée Zellweger (57) und Ant Anstead (47) stehen in Kalifornien in einem Zivilverfahren im Fokus: Hausgast Tracey Belland fordert mehr als 8,5 Millionen Euro Schadensersatz, nachdem sie sich bei einem Besuch in Ants Miethaus in Laguna Beach verletzt haben soll. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, auf die sich TMZ beruft. Auslöser sei demnach ein dünner Teppich gewesen, der ein Loch im Boden verdeckt habe. Tracey will darüber gestolpert sein und sich am Knie verletzt haben. Neben der Schauspielerin und dem Moderator ist auch der Hauseigentümer Glenn Wilson verklagt. Während das Verfahren läuft, weisen Renée und Ant jede Haftung zurück; laut dem Portal hat Renée nie in dem Objekt gewohnt und stand nicht im Mietvertrag.

In einem neuen Schriftsatz beziffert Tracey die geforderte Summe und führt Schmerzen, seelische Belastung sowie medizinische Kosten als Gründe an. Hauseigentümer Glenn hält dagegen: Er behauptet, Tracey habe Insolvenz angemeldet und die Klage dabei verschwiegen, und beantragt deshalb die Abweisung. Darüber wurde noch nicht entschieden. Parallel hat Glenn eine Gegenklage gegen Renée und Ant eingereicht. Sollten Traceys Ansprüche durchgehen, sollen aus seiner Sicht die beiden für mögliche Zahlungen einstehen. Wie TMZ weiter berichtet, lebte Renée nicht in der streitgegenständlichen Immobilie, sondern in der Nähe in einer eigenen Unterkunft. Ant weist den Vorwurf zurück, für den angeblichen Vorfall verantwortlich zu sein. Ein Urteil gibt es bislang nicht, das Verfahren ist noch anhängig.

Abseits der juristischen Auseinandersetzung verbindet Renée und Ant eine seit einigen Jahren andauernde Beziehung, die Berichten zufolge nach Dreharbeiten zu einer TV-Produktion begann. Die Oscarpreisträgerin hält ihr Privatleben traditionell weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und ist in sozialen Netzwerken nicht aktiv. Ant ist als Moderator und Autofachmann bekannt und lebt in Südkalifornien. Er ist Vater von drei Kindern aus früheren Beziehungen und teilt gelegentlich familiäre Momente mit seinen Followern. Renée verbringt viel Zeit an der Westküste der USA und pflegt einen ruhigen Alltag abseits großer Premieren.

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

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Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About the Boy"-Premiere in New York City

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead im Mai 2024