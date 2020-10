Fabio Jakobsen (24) kämpft sich zurück ins Leben! Anfang August hatte der niederländische Rennfahrer einen schrecklichen Unfall: Während des Schlusssprints der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt drängte ihn sein Radsportkollege Dylan Groenewegen nach rechts ab – bei einem Tempo von 80 km/h knallte Jakobsen schließlich gegen die Metallbande. Der Sturz hat schwerwiegende Folgen für den Sportler: Der 24-Jährige braucht nun eine Gesichtsrekonstruktion!

Auf seinem Instagram-Account gab der Niederländer seinen Followern ein Update: "Zunächst musste ich mich lange Zeit von meiner Hirnkontusion und anderen Blutergüssen und Verletzungen erholen. Die Wunden und Narben in meinem Gesicht heilen gut", teilte Fabio seiner Community mit. Am 8. Oktober müsse er sich dann einer zweiten Operation unterziehen – das Ziel sei die Rekonstruktion seines Gesichts und seines Mundes. "Bei der Operation wird Knochen aus meinem Beckenkamm in meinen Ober- und Unterkiefer gelegt, da dort viel Knochen fehlt", führte er aus.

Diese Knochen müssten dann einige Monate heilen – damit ist sein Heilungsprozess aber noch nicht abgeschlossen: "Danach wird eine weitere Operation durchgeführt, um Implantate in meinen Kiefer zu setzen, damit ich neue Zähne bekommen kann, da ich sie während meines Unfalls verloren habe", erklärte er weiter auf der Foto- und Videoplattform.

Getty Images Fabio Jakobsen, Profi-Radfahrer

Getty Images Fabio Jakobsen, Radrennfahrer

Getty Images Fabio Jakobsen in Zottegem, Juni 2020

