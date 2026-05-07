König Charles' ungewöhnliche Bitte an Kate vor der Hochzeit

König Charles (77) und Königin Camilla (78) sollen Prinzessin Kate (44) kurz vor ihrer Traumhochzeit mit Prinz William (43) mit einer ungewöhnlichen Bitte vor den Kopf gestoßen haben. Wie Biograf Christopher Andersen in seinem neuen Buch "Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen" schreibt, habe das Paar sie damals gebeten, die Schreibweise ihres Vornamens zu ändern – aus "Catherine" sollte "Katherine" werden. Hintergrund sei demnach gewesen, dass Charles und Camilla bereits königliche Monogramme mit zwei ineinander verschlungenen C unter einer Krone nutzten und ein weiteres royales "C" zu viel gewesen wäre. Die spätere Braut soll von dem Vorschlag irritiert gewesen sein, William habe sogar wütend reagiert.

Laut Christopher wurde Kate damals darauf hingewiesen, dass sie in der Öffentlichkeit ohnehin überwiegend als "Kate" bekannt sei – dennoch soll sie sich durch die Idee, ihren offiziellen Namen für das Königshaus umzuschreiben, verletzt gefühlt haben. William habe den Wunsch seines Vaters und seiner Stiefmutter demnach entschieden zurückgewiesen und die Bitte als "beleidigend" für Kate und ihre Familie bezeichnet. Das Thema sei daraufhin fallen gelassen worden. In seinem Buch zeichnet der Autor außerdem ein buntes Bild der royalen Hochzeitsvorbereitungen: So soll William am Vorabend der Trauung im Londoner Stadtteil Westminster gleich mehrere Cuba Libres getrunken haben. Am nächsten Morgen habe er noch so stark nach Alkohol gerochen, dass sein Bruder Prinz Harry (41) ihm vor der Zeremonie ein Pfefferminz zusteckte.

Auch von der anschließenden Feier nach der kirchlichen Trauung in der Westminster Abbey im April 2011 erzählt der Biograf einige Anekdoten. Demnach sorgte Harry mit einer schrägen, aber am Ende emotionalen Rede für reichlich Gesprächsstoff. Er habe unter anderem von einer amerikanischen Bewunderin berichtet, die ein besonderes Hochzeitsgeschenk für Kate anfertigen wollte – einen String aus Hermelin, den Harry den Gästen sogar demonstrativ gezeigt haben soll. Die frischgebackene Braut habe darüber ausgelassen gelacht, was die übrigen Gäste angesteckt habe, bevor Harry seine Worte mit einem berührenden Verweis auf ihre verstorbene Mutter Diana schloss: Sie hätte die Hochzeit geliebt und Kate ins Herz geschlossen, wird er zitiert.

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, März 2026

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Getty Images Prinz Harry steht am Pool of Reflection des Australian War Memorial in Canberra