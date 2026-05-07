Nach Met Gala: Rihanna und A$AP Rocky beim Streiten gesehen

Nach der diesjährigen Met Gala am Montag sorgt ein Video für Aufsehen: Rihanna (38) und A$AP Rocky (37) wurden nach der Veranstaltung in einem Sprinter-Bus dabei gefilmt, wie sie in ein offenbar angespanntes Gespräch vertieft waren. Beide sahen alles andere als entspannt aus – kein Lächeln, stattdessen leichtes Kopfschütteln. Das Video wurde von TMZ veröffentlicht und ließ Fans sofort spekulieren. Zu hören sind Stimmen aus dem Hintergrund, die kommentieren: "Oh, die sind nicht happy... Warte mal, streiten die sich?"

Viele Fans sahen in dem Clip tatsächlich einen Streit zwischen den beiden – wobei einige betonten, das sei für ein Paar in einer langen Beziehung völlig normal. Ein Fan schrieb dazu: "Falls jemand noch nie in einer festen Beziehung war: Das ist ganz normal." Allerdings kochte die Diskussion weiter hoch, als ein weiteres Video der Nacht auftauchte. Darin ist Rihanna zu sehen, wie sie scheinbar dabei zuschaut, wie Rocky sich unterhält – mit einer anderen Frau. Ein anderer Met-Gala-Besucher hingegen sagte gegenüber TMZ, bei dem Paar sei "absolut alles in Ordnung und sie haben eine tolle Zeit". Es habe "keinerlei Anzeichen für Probleme" gegeben. Die Vertreter von Rihanna und Rocky haben sich auf Anfrage bislang nicht geäußert. Abseits des Wirbels gab es an dem Abend aber auch positive Schlagzeilen: Auf dem roten Teppich verriet die Sängerin gegenüber dem Hollywood Reporter, dass sie im Anschluss an die Gala zur Afterparty von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) gehen werde – und kommentierte das mit den Worten: "Verarscht mich doch nicht, es gibt nur eine einzige Afterparty!"

Rihanna, die in diesem Jahr bereits ihren zwölften Met-Gala-Auftritt absolvierte, erschien gemeinsam mit Rocky auf dem berühmten Treppenaufgang des Metropolitan Museum of Art in New York. Sie trug dabei ein aufwendiges Ensemble von Maison Margiela Couture, während Rocky in einem rosafarbenen Chanel-Sakko an ihrer Seite war. Das Paar ist seit Jahren eines der bekanntesten der Musikwelt und hat gemeinsam zwei Kinder. Rihanna genießt zudem das besondere Privileg, auf ausdrückliche Genehmigung von Vogue-Chefin Anna Wintour (76) stets als Letzte den Teppich zu betreten – eine Ausnahme, die nur ihr zugestanden wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

Anzeige Anzeige

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna in Santa Monica, Februar 2026

Anzeige Anzeige

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026