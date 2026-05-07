Klitschkos Ex-Verlobte Hayden Panettiere outet Bisexualität

Hayden Panettiere (36) hat sich geoutet: Im Interview mit Us Weekly spricht die Schauspielerin offen über ihre Sexualität und erklärt, bisexuell zu sein. "Ich habe mich dazu entschlossen, es mit der Welt zu teilen; ich fühle mich wohl dabei, zu sagen, dass ich bisexuell bin. Ich fühle mich wohl dabei, selbstbewusst zu sagen: Ja, ich bin bisexuell. Ich habe es gesagt!", so die frühere "Nashville"-Darstellerin gegenüber dem Magazin. Dabei räumt sie ein, dass sie schon seit ihrer Jugend lieber mit Frauen als mit Männern zusammen war – und das, obwohl sie damals ständig von Paparazzi beobachtet wurde.

Trotz heimlicher Treffen mit Frauen habe sie sich damals nicht getraut, sich emotional wirklich auf eine Frau einzulassen. "Ich hatte nicht wirklich den Mut, mich emotional voll und ganz darauf einzulassen – denn falls ich mich tatsächlich verliebt hätte, wäre das nichts gewesen, was ich jemals hätte verbergen wollen. Ich fühlte mich nicht selbstbewusst genug und hatte zu große Angst davor, diesem Teil von mir wirklich zu erlauben, diesen Teil von mir zu erkunden", erklärt sie. Zudem wollte sie nicht, dass ihr Coming-out wie das Aufspringen auf einen Trend wirkt. Den endgültigen Anstoß gab schließlich das Schreiben ihrer Autobiografie "This Is Me: A Reckoning", die am 19. Mai erscheint – dabei habe sie "vollkommen brutal ehrlich" über ihre Sexualität nachgedacht und geschrieben.

Privat stand Hayden lange an der Seite von Wladimir Klitschko (50), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. In den vergangenen Jahren sprach die Schauspielerin immer wieder offen über persönliche Neuanfänge und Veränderungen – auch optisch zeigte sie sich zuletzt experimentierfreudig und wechselte etwa mehrfach ihre Haarfarbe. Auf Social Media präsentierte sie sich dabei zunehmend entspannt und gelöst, suchte den direkten Kontakt zu ihren Fans und vermittelte den Eindruck, sich wohler in ihrer Haut zu fühlen. Ihr aktuelles Coming-out fügt sich nun in eine Phase ein, in der die Darstellerin Schritt für Schritt mehr von ihrem Inneren zeigt und die Kontrolle darüber übernimmt, wie viel die Öffentlichkeit über ihr Privatleben erfahren darf.

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Getty Images Hayden Panettiere, März 2023

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere

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Getty Images Hayden Panettiere, US-amerikanische Schauspielerin