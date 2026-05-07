Vor Kampf: Chase DeMoor provoziert Aleks mit Vanessa-DMs

Bei Fame Fighting International fliegen schon lange vor dem ersten Gong die Fetzen: In der Ostermann-Arena in Leverkusen trifft am 6. Juni Realitystar Aleks Petrovic (35) auf Netflix-Gesicht Chase DeMoor – und der hat jetzt eine besonders pikante Provokation nachgelegt. Auf Instagram sticheln die beiden bereits seit Tagen gegeneinander, doch nun bindet Chase sogar Aleks' Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) in den Trash-Talk ein. In einem Clip zeigt der Influencer, welche private Nachricht er der Beauty geschickt hat – und bringt seinen Gegner damit gewaltig auf die Palme.

In dem kurzen Video zeigt der 29-Jährige die Nachricht, die er an Vanessa schickte: "Mach dir keine Sorgen, ich bin seine Strafe", schrieb er darin – dazu ein Faust-Emoji und ein rotes Herz. Zuvor hatte Chase in einem Video über seinen Gegner gelästert: "Ich kämpfe gegen diesen Aleks Petro, wie auch immer sein Name ist. Ich weiß nicht viel über ihn. Ich weiß nur, dass er in Deutschland nicht besonders gemocht wird." Aleks reagierte auf die Aktion rund um seine Ex öffentlich und knapp: "Das ist so respektlos."

Dass das Thema Vanessa bei Aleks ein besonders wunder Punkt ist, liegt nahe. Die 26-Jährige trennte sich im vergangenen Jahr nach drei Jahren Beziehung vor laufenden Kameras bei Temptation Island VIP von ihm. Aktuell stehen die beiden gemeinsam für die Show Prominent getrennt vor der Kamera – auch dort wird offenbar kräftig gegeneinander geschossen. Im Ring stehen sich Aleks und Chase als amtierende Champions ihrer jeweiligen Formate gegenüber: Aleks hält den Super-Heavyweight-Titel bei Fame Fighting, Chase denselben Titel beim britischen Format Misfits Boxing.

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Imago, Imago Collage: Chase DeMoor und Aleks Petrovic

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"