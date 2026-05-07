Prinzessin Eugenies Baby-News: Ein Detail wirft Fragen auf

Prinzessin Eugenie (36) hat am 4. Mai mit einem süßen Familienfoto auf Instagram verkündet, dass sie und Jack Brooksbank (40) ihr drittes Kind erwarten. Auf dem Bild halten ihre beiden Söhne ein Ultraschallbild in die Kamera. Eugenie schrieb dazu: "Baby Brooksbank kommt 2026!" Der Palast bestätigte parallel die Nachricht und hielt fest: "Seine Majestät der König wurde informiert und freut sich über die Nachricht" – ein Satz, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, bei genauerem Hinsehen aber die klare Kante des Palastes preisgibt.

Bei früheren royalen Schwangerschaftsankündigungen war es üblich, auch "beide Familien" der werdenden Eltern explizit zu erwähnen. Als Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice (37) 2024 ihr zweites Kind ankündigte, hieß es in der Mitteilung des Palasts noch: "Seine Majestät der König wurde informiert und beide Familien freuen sich über die Nachricht." Auch bei Eugenies eigener zweiter Schwangerschaft 2023 wurde die Familie in der Formulierung berücksichtigt. Diesmal fehlt dieser Zusatz komplett – kein Wort über Eugenies Eltern Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), aber auch keine Erwähnung von Jacks Eltern. Laut dem Magazin Hello wählte der Palast seine Worte bewusst: "Die diesjährige, verkürzte Stellungnahme sollte wahrscheinlich jegliche Erwähnung von Andrew und Sarah vermeiden, die in den letzten Monaten weiter in Ungnade gefallen sind."

Tatsächlich sind Eugenies Eltern zuletzt durch erhebliche Skandale in die Schlagzeilen geraten. Mit der Veröffentlichung der Epstein (†66)-Akten im Januar 2026 gerieten beide ins Visier der Öffentlichkeit, und Andrew wurde im Februar wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. König Charles (77) distanzierte sich daraufhin in einem offiziellen Statement klar von seinem Bruder und erklärte, dass "das Gesetz seinen Lauf nehmen muss". Der royale Nachwuchs, den Eugenie und Jack im Sommer erwarten, wird ihr drittes gemeinsames Kind nach den Söhnen August (5) und Ernest (2) sein.

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2025 in Ascot

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihren Söhnen August und Ernest in ihrem Garten in Old Windsor

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Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026