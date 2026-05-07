Jane Fonda trauert um verstorbenen Ex-Ehemann Ted Turner

Jane Fonda (88) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Ex-Mann Ted Turner (†87). Der CNN-Gründer ist am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, im Alter von 87 Jahren gestorben. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein Foto aus gemeinsamen Zeiten und schrieb: "Er stürmte in mein Leben – ein umwerfend gutaussehender, zutiefst romantischer, verwegen-abenteuerlustiger Pirat – und ich war nie mehr dieselbe. Ich habe Ted von ganzem Herzen geliebt." Auch Weggefährten wie CNN-Chef Mark Thompson und UNO-Generalsekretär António Guterres erinnerten öffentlich an den Medienunternehmer.

In dem langen Text blickte Jane auf ihre Ehe zurück. "Er brauchte mich. Niemand hatte mir jemals zu verstehen gegeben, dass er mich brauchte", schrieb sie auf Instagram. Dass er Bedürfnisse zeigte, sei "Teds größte Stärke" gewesen, hielt sie in dem Posting fest. "Ted Turner half mir, an mich selbst zu glauben. Er gab mir Selbstvertrauen. Und ich glaube, ich tat dasselbe für ihn", schrieb Jane weiter. Sie erwähnte auch Eheturbulenzen und ihre Rolle als Stiefmutter seiner fünf Kinder: "Wenn es schon kompliziert war, mit ihm verheiratet zu sein, stellt euch vor, wie kompliziert es war, sein Kind zu sein. Und ihnen geht es allen gut", so ihr Post. Den Abschied schloss sie mit den Worten: "Ruhe in Frieden, liebster Ted. Du wirst geliebt und in Erinnerung bleiben." Reaktionen kamen auch aus seinem Umfeld: "Ted ist der Gigant, auf dessen Schultern wir alle stehen", sagte Mark laut Der Spiegel. António würdigte bei X einen "Visionär, dessen Überzeugung, Großzügigkeit und kühner Geist einen bleibenden Einfluss auf die Vereinten Nationen und die Welt hinterlassen hat". Donald Trump nannte Turner bei Truth Social "einen der Größten aller Zeiten".

Privat hatten sich Jane und Ted Ende der Achtziger kennengelernt, nachdem sich der Unternehmer ihre Nummer besorgt und sie um ein Date gebeten hatte. 1991 folgte die Hochzeit, zehn Jahre später die Scheidung. Beide blieben einander respektvoll verbunden. In ihrem Rückblick schreibt die Schauspielerin, wie viel sie von Ted gelernt habe – "über Natur und die Tierwelt, Jagen und Fischen, aber auch über Wirtschaft und Strategie". Er habe sie ermutigt, groß zu denken und im Kleinen zu handeln; seitdem sammle sie auf Spaziergängen Müll ein, erzählte Jane auf Instagram. Neben ihrem gemeinsamen Weg prägte Ted mit CNN, das 1980 in Atlanta startete, das Nachrichtenfernsehen mit einem 24-Stunden-Angebot nachhaltig und engagierte sich später als Umweltschützer und großzügiger Unterstützer von UN-Projekten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ted Turner und Jane Fonda bei Gcapp "Eight Decades of Jane" im The Whitley in Atlanta, 9. Dezember 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda und Ted Turner bei den 67. Academy Awards in Los Angeles, 27. März 1995

Anzeige Anzeige