Archies 7. Geburtstag: Herzogin Meghan teilt süße Familypics

Prinz Archie feierte in Kalifornien seinen siebten Geburtstag – und Herzogin Meghan (44) machte ihren Fans mit seltenen Einblicken in das Familienalbum eine ganz besondere Freude. Auf Instagram teilte Meghan zwei bislang unveröffentlichte Fotos ihres Sohnes, die ihn einmal als winziges Baby und einmal als großen Bruder zeigen. Gefeiert wird der Ehrentag des Royals offenbar im kleinen Kreis mit Papa Prinz Harry (41), Mama Meghan und Schwester Lilibet (4) in Montecito. Während von der eigentlichen Party wohl keine Bilder zu erwarten sind, sorgen die liebevollen Schnappschüsse nun für reichlich Gesprächsstoff – und rühren Royal-Fans auf der ganzen Welt.

Das erste Bild ist ein Polaroid und führt zurück in Archies (7) Babyzeit: Darauf liegt der noch winzige Archie in eine cremefarbene Decke gekuschelt auf Harrys Bauch, beide scheinen friedlich zu schlafen. Das zweite Foto ist deutlich aktueller und zeigt den Jungen beim Strandspaziergang mit seiner kleinen Schwester. Archie und Lilibet stehen mit dem Rücken zur Kamera im Sand, vor ihnen Wasser und Berge, in seiner rechten Hand hält der Siebenjährige einen Stock, mit der linken umfasst er die Hand der Jüngeren – eine zarte Geschwisterszene. Meghan beschriftete den Post nur knapp, aber bedeutungsvoll: "Sieben Jahre später... Alles Gute zum Geburtstag, unserem süßen Jungen!"

Archie wächst weit entfernt der Palastmauern auf: Der Sohn von Harry und Meghan kam am 6. Mai 2019 in London zur Welt, lebt aber seit dem Rückzug seiner Eltern aus dem engeren Königshaus in Montecito. Dort genießt die Familie ihr Leben in den USA mit deutlich mehr Privatsphäre, zu der auch gehört, dass Aufnahmen der Kinder nur selten und sehr ausgesucht veröffentlicht werden. Umso größer ist die Bedeutung der nun geteilten Bilder, die Archie zum einen als Neugeborenen eng an Harry gekuschelt, zum anderen als beschützenden großen Bruder an Lilibets Seite zeigen. Für die kleine Familie stehen damit nicht royale Pflichten, sondern gemeinsame Momente im Mittelpunkt – vom ersten Babyfoto bis zum Spaziergang am Strand zum siebten Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Meghans Instagram-Post zu Prinz Archies siebtem Geburtstag: Schnappschuss von Prinz Harry mit seinem Sohn Archie

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025