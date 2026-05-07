CBD-Öl: Katie Price weist Suchtvorwürfe zurück

Katie Price (47) meldet sich aus Dubai und zieht mit einem neuen Video die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich: Die Reality-TV-Ikone wirbt dort weiter für CBD-Öl, obwohl die Substanz in dem Emirat streng reguliert ist – und sieht sich nun mit heftigen Suchtvorwürfen konfrontiert. In einem Clip auf Instagram erzählt die fünffache Mama, dass sie seit ihrer Ankunft in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht zur Ruhe finde, weil sie ihr Lieblingsprodukt nicht mitnehmen durfte. Unter dem Post häufen sich besorgte Kommentare, in denen Follower mutmaßen, Katie könne ohne das Öl gar nicht mehr einschlafen – für viele klingt das nach Abhängigkeit. "Das ist Sucht pur. Man kann ohne eine bestimmte Substanz nicht leben … Stell dir vor, jemand würde das über Whisky oder eine bestimmte Beruhigungspille sagen", schrieb eine Userin.

Die 45-Jährige lässt diese Vorwürfe jedoch nicht auf sich sitzen. Auf einen kritischen Kommentar antwortet Katie direkt unter ihrem Beitrag: "Nein, es macht nicht süchtig, aber ich könnte ehrlich gesagt jetzt nicht mehr ohne leben, es hilft mir so sehr." In dem besagten Video erklärt sie, sie habe den Morgen in Dubai komplett verschlafen, weil sie in der Nacht ewig nicht zur Ruhe gekommen sei. "Mir war gar nicht bewusst, wie toll Supreme CBD ist, bis ich es in England zurücklassen musste", so Katie. Es helfe ihr auch bei Ängsten und Schmerzen. Während die Fans weiter diskutieren, präsentiert der Realitystar parallel noch ein anderes, sehr persönliches Statement auf Instagram: ein neues Tattoo an der Rippe mit der deutlichen Aufschrift "Owned by Lee" und zwei Herzen. Ihr neuer Ehemann Lee Andrews hat sich im Gegenzug "Owned by Katie" groß auf den Rücken stechen lassen, dazu ihren Namen oberhalb der Leiste.

Katie und Lee hatten sich zunächst über soziale Medien kennengelernt, ehe es beim ersten Treffen in Dubai direkt ernst wurde: Lee ging vor der TV-Bekanntheit auf die Knie, nur wenige Stunden später besiegelte das Paar seine Liebe mit einer Blitzhochzeit. Seit dem Ja-Wort im Januar pendelt Katie regelmäßig in die Metropole am Persischen Golf, um Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. Ihr bewegtes Liebesleben, die neue Ehe und die vielen Schlagzeilen der vergangenen Jahre sollen nun schonungslos in einer vierteiligen Doku aufgegriffen werden: In "Katie Price: Nothing to Hide", die von Louis Theroux’ Firma Mindhouse für Sky produziert wird, verspricht die Britin, "das Gute, das Schlechte und das Hässliche" ihres Alltags zu zeigen. Fans bekommen damit nicht nur einen Einblick in ihre Beziehung zu Lee, sondern auch in das Familienleben der fünffachen Mutter und ihre ganz persönlichen Kämpfe hinter den Kulissen.

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee