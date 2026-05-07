"Dutton Ranch": So geht es mit Beth Dutton und Rip weiter

Sie ist zurück – und sie macht direkt klar, wo es langgeht: Kelly Reilly (48) kehrt als Beth Dutton in der neuen Paramount+-Serie "Dutton Ranch" zurück. In dem jetzt veröffentlichten Trailer zeigt sich, dass Beth und ihr Ehemann Rip Wheeler, gespielt von Cole Hauser (51), ihre Heimat Montana gegen das raue Südtexas eingetauscht haben. Dort erwartet sie kein ruhiges Leben: Staubige Felder, knallharte Konfrontationen und eine gnadenlose Rivalin, die ihre eigene Ranch mit allen Mitteln verteidigt, sorgen dafür, dass das Paar von Anfang an unter Druck steht. Das Spin-off ist die direkte Fortsetzung von Yellowstone und startet bereits am 15. Mai bei Paramount+.

Im Mittelpunkt von "Dutton Ranch" stehen weniger Glamour und Glanz als vielmehr echter Zusammenhalt. Beth und Rip kämpfen Seite an Seite – für ihre Liebe, ihre Zukunft und ihren Platz in einer feindseligen Umgebung. Dabei ist es vor allem die Dynamik zwischen den beiden, die die neue Serie trägt: Loyalität und Stärke prägen ihr Leben in Texas, während sie sich gegen eine Rivalin behaupten müssen, die ihnen nichts schenkt. Auch Ziehsohn Carter, gespielt von Finn Little, ist Teil des neuen Kapitels, das die Familie in Texas aufschlägt.

"Dutton Ranch" ist bereits das vierte Spin-off der "Yellowstone"-Reihe, die zu den meistgesehenen Serien der vergangenen Jahre zählt. Abseits der spannenden Handlung gibt es allerdings auch Unruhe hinter den Kulissen: Showrunner Chad Feehan wird die Serie nach der ersten Staffel wieder verlassen. Ob das Auswirkungen auf die Fortsetzung haben wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Fans von Beth Dutton müssen sich noch kurz gedulden – am 15. Mai geht es los.

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Paramount+ Cole Hauser als Rip und Kelly Reilly als Beth in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Paramount+ Szene aus der Serie "Dutton Ranch"

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Paramount+ Kelly Reilly als Beth und Cole Hauser als Rip in einer Szene aus "Dutton Ranch"