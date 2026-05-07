Victoria Beckham kontert scharfe Kritik von Sohn Brooklyn

Victoria Beckham (52) geht in die Offensive: In dem Podcast "Aspire" spricht die Designerin jetzt überraschend offen über den Konflikt mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27), wie die Bunte berichtet. Der 27-Jährige hatte seiner berühmten Familie vorgeworfen, sie stelle "öffentliche Werbung über alles" und für sie stehe die "Brand Beckham" immer im Vordergrund. Victoria widerspricht dieser Darstellung nun deutlich und reagiert damit direkt auf die öffentliche Kritik ihres Sohnes. Sie stellt klar: "Es geht nie darum, jemanden zu drängen - sondern darum, da zu sein und zu unterstützen."

Im Gespräch mit Gastgeberin Emma Grede erklärt Victoria, dass die viel zitierte "Brand Beckham" im Familienalltag nie eine Rolle gespielt habe. "Das ist organisch entstanden – ich glaube, es war die Außenwelt, die wirklich über 'Brand Beckham' gesprochen hat", betont die vierfache Mutter. "So haben wir das selbst nie gesehen. Wir machen einfach, was wir machen." Auch mit Ehemann David Beckham (51) habe sie dieses Markenbild "nie wirklich besprochen". Stattdessen sei ihr Fokus immer auf dem Schutz der Kinder gelegen: "Unsere Kinder sind komplett anders aufgewachsen als David und ich. Und die Welt ist heute auch eine ganz andere als damals, als sie klein waren", stellt sie klar.

Der Streit zwischen Brooklyn und seiner Familie hatte Anfang des Jahres mit einem ausführlichen Statement von ihm auf Instagram deutlich an Fahrt aufgenommen. Darin warf er seinen Eltern unter anderem vor, sie hätten systematisch versucht, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) zu zerstören, und würden Lügen verbreiten, um ihre "Fassade" aufrechtzuerhalten. "Ich wurde fast mein ganzes Leben lang von meinen Eltern kontrolliert", schrieb Brooklyn damals. Ob es irgendwann zu einer Versöhnung innerhalb der Familie kommt, bleibt weiterhin offen.

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Getty Images, Getty Images Brooklyn Beckham, Victoria Beckham

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Instagram / davidbeckham Designerin Victoria Beckham mit ihren vier Kindern

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Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023