Geheimprojekt enthüllt: Heidi Klum bringt Chipssorte raus

Supermodels essen keine Chips? Von wegen! Heidi Klum (52) bricht mit diesem Klischee und macht daraus sogar ein Geschäft: Die 52-Jährige bringt ihre eigene Chipssorte auf den Markt – und die hat es geschmacklich in sich. Die Knabberei kommt in der Richtung Brathähnchen daher. Das Geheimprojekt verkündete das Model höchstpersönlich auf der OMR, der weltweit größten Digitalmesse, in Hamburg. Wie Bild berichtet, sollen die Tüten ab August bundesweit in den Supermarktregalen stehen – zum Preis von rund zwei Euro das Stück.

Entwickelt hat Heidi die Chips gemeinsam mit einem großen deutschen Snack-Hersteller. Und die Idee dazu kam nicht von ungefähr: Das Model hatte verraten, regelrecht süchtig nach Chips mit Hähnchengeschmack zu sein – nur im Supermarkt fand sie diese Sorte einfach nicht. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand. Der Hersteller betonte außerdem, dass die Zusammenarbeit langfristig angelegt sei und "noch das ein oder andere Mal für Überraschungen sorgen" dürfte.

Dass Heidi eine echte Hähnchen-Liebhaberin ist, ist schon länger bekannt. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin, die kürzlich mit ihrem Outfit auf der Met Gala polarisierte, schwört in ihrer deutschen Heimat auf ein ganz bestimmtes Lokal: "Hähnchen Ewald" – nur rund 20 Minuten von ihrem Elternhaus in Nordrhein-Westfalen entfernt. Bereits 2008 verriet sie in der Talkshow "Beckmann", dass ihr dort besonders das klassische "halbe Hähnchen mit Fritten" ans Herz gewachsen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, April 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum bei GNTM 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2026 in New York