Kind mit Lena Goldstein: Hat William Kontakt zur Tochter?

Zwischen Lena Goldstein und ihrem Ex William Lopes läuft es alles andere als harmonisch. Die Mama einer kleinen Tochter sprach im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag offen darüber, dass ihr gemeinsames Kind keinen Kontakt zu seinem Vater hat. "Nein, es gibt keinen Kontakt. Jeder sollte sein Leben leben. Es ist so, wie es ist. Es ist viel vorgefallen. Es ist alles dazu geklärt, und ich wünsche ihm alles Gute im Leben", stellte Lena klar.

Und auch in Zukunft soll sich daran nichts ändern. Der ausbleibende Kontakt zwischen William und seiner Tochter sei von beiden Seiten so gewollt, betonte Lena weiter. "Wir wollen das nicht. Das ist alles gut, so wie es ist. Ich lasse ihn sein Leben leben. Wir haben das alles mal miteinander versucht, die Chance hatte er, und es ist alles gut, so wie es ist", so die Reality-TV-Bekanntheit abschließend. Eine Chance auf eine Annäherung scheint es damit zumindest aktuell nicht zu geben.

Lena und William lernten sich einst bei der Paramount+-Sendung "Dating Naked" kennen. Ihre gemeinsame Tochter kam Anfang 2024 zur Welt. Die Beziehung der beiden hielt jedoch nicht lang: Noch vor der Geburt des Mädchens trennten sich die Realitystars wieder. Vor einer Woche machte Lena dann deutlich, wer im Alltag ihrer Tochter die Vaterrolle übernimmt. In einer Instagram-Fragerunde schwärmte sie von ihrem Partner Umut Tekin (28) und schrieb: "Er ist der Papa von ihr. Er liebt sie über alles und sie ihn ebenfalls. Sie sagt auch Rapa zu ihm (Baba Türkisch)".

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Collage: Instagram / lenamariagoldstein, RTL / Kim Bender Collage: Lena Goldstein und William Lopes

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Imago William Lopes bei der 7. Dschungelparty im JW Marriott Hotel in Berlin

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Bild-Renntag am 1. Mai 2026