König Charles will Thron noch nicht an Prinz William abgeben

König Charles III. (77) will seinen Thron vorerst nicht an Prinz William (43) abgeben – trotz seiner Krebserkrankung und andauernder Debatten über einen möglichen Rückzug. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin In Touch berichtete, sieht sich der aktuelle Monarch weiterhin klar als der Entscheidungsträger der Royal Family. "Charles hat klargemacht, dass er immer noch das Oberhaupt ist", sagte die Quelle und fügte hinzu, dass William "seinen Platz kennen müsse". Der Thronfolger solle demnach Geduld und Respekt beweisen, statt nervös darauf zu drängen, Charles zu entthronen.

Laut dem Insider komme Charles' Haltung bei William gar nicht gut an. "Es trifft wirklich einen Nerv, weil er die Art, wie sein Vater die Dinge handhabt, nicht gutheißt", zitiert das Magazin die Quelle weiter. Charles selbst soll es als Affront empfinden, dass sein Sohn so ungeduldig auf die Krone wartet. Auch ein Palast-Insider, der sich kürzlich gegenüber Rob Shuters Substack äußerte, erklärte, dass Charles "sein Leben lang gewartet" habe, um König zu werden, und deshalb keine Eile habe, abzudanken. Er betonte: "Charles wird sich nicht drängen lassen. Wenn er zurücktritt, dann vollständig zu seinen eigenen Bedingungen." Gleichzeitig räumte die namentlich nicht näher genannte Quelle ein, dass William, der in letzter Zeit mehr royale Verpflichtungen übernommen habe, jedoch "in vielerlei Hinsicht bereits inoffiziell König" sei.

Charles hatte 2024 seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht und zeitweise weniger royale Termine wahrgenommen. Im Dezember vergangenen Jahres verkündete er jedoch erfreuliche Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand und gab bekannt, dass seine Behandlung in den folgenden Monaten zurückgefahren werden könne. Zuletzt zeigte er sich wieder sehr präsent – unter anderem bei einem Besuch in den USA, wo er US-Präsident Donald Trump (79) traf. Charles ist der älteste Monarch, der je den britischen Thron bestieg. Er galt bereits seit 1952 als Thronfolger, wurde jedoch erst nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 tatsächlich König. Charles und William verbindet eine lange, von der Öffentlichkeit begleitete Geschichte. Nach dem frühen Tod von Williams Mutter, Prinzessin Diana (†36), galt Charles als wichtige Stütze im Hintergrund, während William früh in die Rolle des verantwortungsvollen Royals hineinwuchs. Heute präsentiert sich der Prinz von Wales mit seiner Frau, Prinzessin Kate (44), und den drei gemeinsamen Kindern als moderne Familie an der Spitze der nächsten Generation – doch den Thron, so machen die aktuellen Berichte deutlich, will Charles vorerst nicht aus der Hand geben.

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

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Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2025