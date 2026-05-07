Darum bekommen Prinzessin Eugenies Kinder keine Titel

Prinzessin Eugenie (36) ist wieder schwanger: Gemeinsam mit Jack Brooksbank (40) erwartet sie ihr drittes Baby – doch der royale Nachwuchs wird keinen Titel tragen. Die Neuigkeit sorgt in Großbritannien für Gesprächsstoff, denn schon ihre Söhne August und Ernest führen ausschließlich den Namen Brooksbank. Daran ändert sich auch mit Kind Nummer drei nichts. Brisant ist der Vergleich zur Schwester: Prinzessin Beatrice (37) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (42) haben zwei Töchter, die dank der italienischen Herkunft des Vaters traditionelle Adelstitel führen dürfen. So treffen in derselben Familie zwei sehr unterschiedliche Regeln aufeinander – und genau das macht die Frage nach Namen und Status jetzt besonders spannend.

Der Hintergrund: Die Titel Prinz und Prinzessin erhalten nach den geltenden Regeln im Königshaus die Kinder des Monarchen sowie die Enkelkinder in direkter männlicher Linie. Unter den fünf Enkeln von König Charles (77) tragen daher George (12), Charlotte (11), Louis (8), Archie (7) und Lilibet (4) entsprechende Titel. Eugenie und Beatrice selbst wurden als Prinzessinnen geboren, weil sie über die männliche Linie ihres Vaters in die Familie hineingeboren wurden. Für Eugenies Nachwuchs gilt jedoch: Jack erhielt bei der Hochzeit keinen Adelstitel, deshalb richtet sich der Rang der Kinder nach dem Vater. August und Ernest sind folglich als Master Brooksbank bekannt. Bei Beatrice ist es anders: Ehemann Edoardo entstammt einer alten italienischen Adelsfamilie. Damit gilt Beatrice als Gräfin und als "Nobile Donna", und die Töchter Sienna (4) und Athena dürfen als Gräfinnen beziehungsweise "Nobile Donna" angesprochen werden. Auch Stiefsohn Wolfie kann den Grafentitel führen. Offiziell erkennt Italien solche Rangbezeichnungen seit 1946 zwar nicht mehr an, sie werden aber bis heute aus Höflichkeit verwendet.

Im Familienalltag der Schwestern spielen diese Unterschiede vor allem dann eine Rolle, wenn es um die Art der Anrede geht. Beatrice heiratete 2020 Edoardo, der als Immobilienunternehmer arbeitet, und wurde damit auch Stiefmutter von Wolfie aus Edoardos früherer Beziehung mit der Architektin Dara Huang. Das Paar zieht gemeinsam die Töchter Sienna und Athena groß. Eugenie ist seit 2018 mit Jack verheiratet und bereits Mutter der Söhne August und Ernest. Wie Edoardos Vater Alessandro Mapelli Mozzi (75) der Mail On Sunday erklärte, reichen die Wurzeln der Familie weit zurück: "Edoardo ist der einzige männliche Nachkomme, der die Familie in die nächste Generation führt, er ist ein Graf – seine Frau wird automatisch eine Gräfin sein und alle ihre Kinder werden Grafen oder Nobile Donna", sagte Alessandro der Mail On Sunday. "Wir haben 1985 als Familie 1.000 Jahre mit ununterbrochenen, dokumentierten Archiven gefeiert. Wir sind eine der wenigen Familien in Italien, die alle Unterlagen von dieser Zeit bis heute besitzen", so Alessandro weiter.

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Getty Images Princess Eugenie spricht bei der Eröffnung von "Thirty Six For Coral" in Nizza, 12. Juni 2025

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019