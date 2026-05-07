Sting will seinen Kindern nichts vom Vermögen vererben

Sting (74) hat eine klare Botschaft an seine sechs Kinder: Von seinem Millionenvermögen, das er mit Hits wie "Every Breath You Take" oder "Message in a Bottle" angehäuft hat, werden sie nichts erben. In dem CBS-Format "Sunday Morning" erläuterte der Brite jetzt seine Entscheidung gegenüber Moderator Mark Phillips. Er wolle seine Kinder zwar in vielen Belangen unterstützen, ihnen aber keine unbegrenzte finanzielle Absicherung geben. Die Vorstellung, den Kindern sagen zu müssen, sie müssten nie arbeiten, sei für ihn "eine Form von Missbrauch", derer er sich "hoffentlich nie schuldig machen werde".

Die Botschaft, die Sting seinen Kindern mitgegeben hat, ist unmissverständlich: "Leute, ihr müsst arbeiten gehen!" Zwar komme er für Ausbildung und den Lebensstart auf, doch danach seien die Kinder auf sich gestellt. "Ich bezahle eure Ausbildung, ihr habt Schuhe an den Füßen. Geht arbeiten!", zitierte er seine eigenen Worte gegenüber den Kindern. Das sei nicht grausam, so der Sänger: "Ich denke eher, dass Freundlichkeit und das Vertrauen, dass sie ihren eigenen Weg gehen werden, dahinterstecken. Meine Kinder sind stark." Und auch auf die Frage, ob seine Kinder ihn dennoch regelmäßig um Geld bitten würden, antwortete Sting klar: "Nein, nicht mir gegenüber. Das machen sie nicht."

Tatsächlich haben alle sechs Kinder von Sting ihren eigenen Weg gefunden. Sein ältester Sohn Joe ist Musiker, seine Tochter Fuschia Kate arbeitet als Schauspielerin und machte im vergangenen Jahr mit ihrer dreitägigen Hochzeitsfeier Schlagzeilen. Mickey versuchte sich zunächst als Model, ehe auch sie zur Schauspielerei wechselte. Jake führt Regie bei Dokumentarfilmen, Eliot legt unter dem Künstlernamen Vaal als House-DJ in ganz Europa auf. Und das jüngste Kind Giacomo, das neben dem Studium Erfahrungen als Schauspieler gesammelt hat, arbeitet inzwischen bei der Londoner Polizei. In einem früheren Interview mit dem Magazin People hatte Sting einst über seinen Nachwuchs geschwärmt: "Ich bin sechsmal durch Zufall Vater geworden. Und doch waren es die glücklichsten Zufälle meines Lebens, denn sie sind bemerkenswerte Menschen." Sting hat die vier Kinder Mickey, Jake, Eliot und Giacomo gemeinsam mit seiner zweiten Frau Trudie Styler (72), mit der er seit 1992 verheiratet ist. Joe und Fuschia stammen aus seiner ersten Ehe mit Frances Tomalty.

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Getty Images Sting, Musiker

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Actionpress/ Hein Hartmann / Future Image Sting bei der ZDF-Talkshow "Markus Lanz"

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Getty Images / Kirsty Wigglsworth Trudie Styler, Sting und ihre Töchter Coco und Kate

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