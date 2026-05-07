Paukenschlag bei "DSDS": Nächste Jury steht jetzt schon fest

Planungssicherheit wird bei Deutschland sucht den Superstar großgeschrieben: Noch bevor am 9. Mai der neue Gewinner 2026 gekürt wird, wurden hinter den Kulissen bereits Verträge für die nächste Staffel unterzeichnet. Somit steht laut Bild jetzt fest: Das aktuelle Jury-Trio, bestehend aus DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (72), Ballermannstar Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47), bleibt der Show auch 2027 erhalten. "Das ist einfach mega! DSDS geht im nächsten Jahr in eine weitere Staffel und das Jury-Dream-Team bleibt bestehen", freute sich der Pop-Titan über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit seinen Kollegen.

Die Begeisterung über die Verlängerung ist bei allen Beteiligten groß. Isi zeigte sich sichtlich erfreut über das Vertrauen des Senders, und auch Rapper Bushido betonte, dass das Trio inzwischen zu einem "tollen Team zusammengewachsen" sei. Dass diese Konstellation aus Ballermann, Rap und Pop funktioniert, war für viele Fans anfangs eine Überraschung, erweist sich nun aber als Erfolgsmodell, das gleich mehrere musikalische Diamanten ins Finale lotste: Am Samstag treten die Finalisten Constance Dizendorf, Abii Faizan, Menowin Fröhlich (38), Paco Simic und Tyrell Hagedorn gegeneinander an.

Dass das Finale am 9. Mai ein besonderes Spektakel werden dürfte, steht ohnehin fest: Mit Menderes Bağci (41) tritt dort auch ein echter DSDS-Liebling als Gastact auf, den Fans seit Jahren fest mit der Show verknüpfen. Der 41-Jährige, der trotz unzähliger Versuche nie selbst den Sprung ins Finale schaffte, wird dort den Song "You Can Get It" performen – einen Hit, den Mark Medlock (47) und Dieter nach Marcs DSDS-Sieg 2007 gemeinsam veröffentlicht hatten.

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RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

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RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido