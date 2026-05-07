So viel zahlt Jimi Blue Ochsenknecht für Luxus-Heim in Dubai

In der aktuellen Staffel von Diese Ochsenknechts lässt Jimi Blue Ochsenknecht (34) die Zuschauer tief in sein Leben in Dubai blicken – und dabei macht er auch keinen Hehl aus den Kosten seines Luxuslebens. Der 34-Jährige bewohnt dort gemeinsam mit seinem Kumpel und Geschäftspartner Jan eine noble Villa, und jetzt ist auch bekannt, wie viel ihn das monatlich kostet. "Wir haben 280 Quadratmeter – wir machen ja 50/50, also für jeden ungefähr 2.400 Euro", erklärt der Schauspieler in der Sendung.

Die Villa kann sich dabei durchaus sehen lassen: Neben drei Schlafzimmern und drei Bädern verfügt das Anwesen über ein Gaming- und Studiozimmer für Jimi, ein Streaming-Zimmer für Jan, einen Waschraum sowie eine Terrasse. Auch die Lage lässt sich der Schauspieler nicht entgehen zu erwähnen: "Das ist eine sehr, sehr gute Lage. Es ist ganz neu, wir sind 15 Minuten entfernt von Downtown", so Jimi in der Sendung. Was seine Familie von dem Luxusleben in Dubai hält, ist ihm dabei offenbar egal: "Die können davon halten, was sie wollen. Aber ich bin da sehr, sehr glücklich."

Dennoch ist sich Jimi bewusst, dass sein Leben in Dubai für die Familie nicht gerade praktisch ist. Ein Haus in Hannover – näher an seiner Ex Yeliz Koc (32) und Tochter Snow (4) – kommt für ihn momentan aber nicht infrage. "Dafür bin ich jetzt noch nicht bereit, mir jetzt ein Haus in Hannover zu holen und zu sagen: 'Okay, ich kümmere mich jetzt hundert Prozent um die Familie', weil dafür bin ich finanziell noch nicht stabil", erklärt er. Dass sein aufwendiger Lebensstil in den Emiraten in seinem Umfeld nicht nur auf Begeisterung stößt, ist kein Geheimnis: Auch seine Geschwister zeigen in der Sendung Skepsis gegenüber dem Leben ihres Bruders in den Emiraten.

Anzeige Anzeige

Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

Anzeige Anzeige

Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht mit Kumpel Jan in "Diese Ochsenknechts" 2026

Anzeige Anzeige

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"