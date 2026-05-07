Mallorca-Tragödie: Stars und Angehörige trauern um Jake Hall

Der Tod von Jake Hall hat die Promiwelt erschüttert. Der 35-jährige TV-Star, der durch die britische Serie The Only Way Is Essex bekannt wurde, ist auf Mallorca ums Leben gekommen. Wie heute bekannt wurde, erlitt er bei einem tragischen Unfall in einer Ferienvilla im Ort Santa Margalida im Norden der Insel tödliche Kopfverletzungen, nachdem er durch eine Glastür gestürzt war. Sechs Personen, die sich ebenfalls in der Villa aufhielten, wurden von der Guardia Civil befragt. Einer Polizeiquelle zufolge, die sich gegenüber The Sun äußerte, konzentrieren sich die Ermittler auf die Theorie eines Unfalls: "Wir verfolgen die These, dass das Opfer bei einem tragischen Unfall starb, nachdem es mit dem Kopf gegen die Glastür gestoßen war, aber es ist noch zu früh, um definitiv zu sagen, was passiert ist."

Aus der Welt der Prominenten kommen jetzt zahlreiche Trauerbekundungen. Musiker Anthony Costa von der Band Blue schreibt auf Instagram: "So traurig. Was für ein toller Kerl du warst, Kumpel. R.I.P." DJ Fat Tony verabschiedet sich mit den Worten: "Vernichtende Neuigkeiten. Wir lieben dich. Ein so schrecklicher Verlust für die Welt, du wunderschöner Mann." Auch Jakes Ex-Partnerin Missé Beqiri, mit der er eine gemeinsame Tochter namens River hat, ließ über ihre Vertreter ein Statement von dem Magazin Tyla veröffentlichen: "Im Moment konzentriert sich Missé darauf, ihr Kind zu unterstützen und zu schützen, während sie diesen erschütternden Verlust verarbeitet. Die Familie bittet um Privatsphäre, Mitgefühl und Respekt, während sie privat trauern." Wenige Stunden vor seinem Tod hatte Jake noch selbst auf seinem Profil von seinem Urlaub berichtet und dazu geschrieben: "Das Leben ist manchmal beschissen, aber ich werde versuchen, mich an die guten Dinge zu erinnern."

Jake war 2015 in Staffel 14 von "The Only Way Is Essex" als Ex-Freund von Chloe Lewis ins Rampenlicht getreten. Seine turbulente On-Off-Beziehung mit Chloe, geprägt von Betrugsvorwürfen, Tränen und dramatischen Trennungen, wurde zu einem der prägenden Handlungsstränge der Serie. Abseits des TV-Scheinwerfers baute Jake ein Modeimperium auf. Mit seiner Marke Prevu kleidete er unter anderem Stars wie Bella Hadid (29) ein, bevor das Label 2022 in die Insolvenz ging. Anschließend gründete er das Label By Jake Hall, für das er 2023 unter anderem David Beckham (51) für eine Brillenkampagne ausstattete. Kurz vor seinem Tod hatte er noch Bilder mit Tochter River auf Instagram geteilt und dazu geschrieben: "Meine Welt – meine Welt! Meine Welt."

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Getty Images Jake Hall bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes

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Getty Images DJ Fat Tony im September 2019 in London

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Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026