Tom Daley enthüllt intime Hochzeitsfotos mit Ehemann Dustin

Zum neunten Hochzeitstag hat Tom Daley (31) bisher unveröffentlichte Fotos von seiner Hochzeit mit Ehemann Dustin Lance Black (51) auf Instagram geteilt. Eines der Bilder zeigt das frisch vermählte Paar gemeinsam mit Gästen, wie sie durch den gepflegten Garten des Bovey Castle Hotels spazieren – dem Luxushotel im Dartmoor-Nationalpark in Devon, in dem die Hochzeit im Jahr 2017 stattfand. Das Hotel liegt etwa 50 Kilometer von Toms Heimatstadt Plymouth entfernt. Dazu schrieb der 31-jährige Sportler schlicht "Neunter Hochzeitstag" und ein kleines Herz-Emoji.

Neben dem stimmungsvollen Gartenbild teilte Tom auch einen etwas freizügigeren Schnappschuss: Darauf stehen er und Dustin in ihren Hochzeitsanzügen nebeneinander an den Pissoirs – ein humorvoller Blick hinter die Kulissen des Hochzeitstages. Die beiden sind Eltern zweier Söhne, die durch eine Leihmutter zur Welt kamen: Robert Ray ist sieben Jahre alt, Phoenix Rose drei. Die Familie lebt heute gemeinsam in Los Angeles, wie Daily Mail berichtet.

Tom und Dustin lernten sich einst bei einem gemeinsamen Freund beim Abendessen kennen – und es war offenbar von Anfang an klar, was sie füreinander empfanden. "Das erste Mal haben wir uns gesehen und ich nahm ihn mit zu meinen Freunden und sagte: 'Das ist mein Freund'", erzählte Tom dem Observer und fügte hinzu: "Am nächsten Abend hatten wir unser erstes Date. Und am Abend danach bat er mich, sein Freund zu sein." Dass die beiden 19 Jahre auseinanderliegen, ist für das Paar längst kein Thema mehr – Tom selbst betonte gegenüber Us Weekly, er sei ohnehin "der reifere Part", der das Haus am Laufen hält. Nach seiner Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat der Turmspringer inzwischen seine Profikarriere beendet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Daley, britischer Wasserspringer

Anzeige Anzeige

Instagram / tomdaley Tom und Dustin an ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Drehbuchautor Dustin Lance Black mit seinem Mann Tom Daley