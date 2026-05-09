Nach 22 Jahren: Vernon Kay und Tess geben Trennung bekannt

Nach über 25 gemeinsamen Jahren geht eine der bekanntesten Liebesgeschichten des britischen Showbusiness zu Ende: Tess Daly und Vernon Kay haben ihre Trennung öffentlich gemacht. Die 57-jährige Moderatorin von Strictly Come Dancing und der 52-jährige BBC-Moderator verkündeten die Nachricht gemeinsam über Tess' Instagram-Story. Kurz vor ihrem 23. Hochzeitstag erklärte das Paar, nach 22 Ehejahren getrennte Wege zu gehen. Gemeinsam haben sie die zwei Töchter Phoebe, 21, und Amber, 16.

In dem gemeinsamen Statement heißt es: "Nach reiflicher Überlegung und aus tiefer Fürsorge und gegenseitigem Respekt haben wir beschlossen, uns einvernehmlich zu trennen." Weiter betonen die beiden: "Dies war keine leichte Entscheidung, aber sie entspringt gegenseitigem Verständnis und dem gemeinsamen Wunsch, das Beste für uns beide zu tun." Trotz der Trennung wollen Tess und Vernon gute Freunde bleiben und ihre Rolle als liebevolle und unterstützende Eltern aufrechterhalten – das sei ihre oberste Priorität. Ausdrücklich stellten sie klar, dass keine weiteren Personen an der Entscheidung beteiligt seien, und baten um Privatsphäre in dieser Zeit.

Tess und Vernon lernten sich im Jahr 2001 kennen, verlobten sich kurz darauf und heirateten im September 2003. Ihre Beziehung hatte in der Vergangenheit bereits eine ernste Krise zu überstehen: 2010 berichtete Daily Mail, dass Vernon Textnachrichten sexueller Natur mit einer anderen Frau ausgetauscht hatte – eine körperliche Beziehung habe es jedoch nicht gegeben. Vernon, der kürzlich öffentlich über eine Nahtoderfahrung im Urlaub sprach, entschuldigte sich damals öffentlich in einer Radiosendung. Das Paar fand wieder zueinander und erneuerte 2013 bei einer intimen Feier in Frankreich sogar sein Eheversprechen.

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Getty Images Vernon Kay und Tess Daly bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London

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Getty Images Tess Daly und Vernon Kay im März 2022

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Getty Images Vernon Kay beim New Year's Eve Big Bash 2024 in der OVO Arena Wembley in London

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Rechnet ihr mit einem Liebes-Comeback von Tess und Vernon? Ja, die zwei finden wieder zueinander. Nein, dieses Kapitel ist abgeschlossen. Ergebnis anzeigen