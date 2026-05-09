Entfolgt: Gloria Schwesinger reagiert auf Trennungsgerüchte

Gloria Schwesinger (33) bricht ihr Schweigen zu den aktuellen Trennungsgerüchten um sie und ihren Partner Michael. Nachdem Fans bemerkt hatten, dass sich die beiden plötzlich gegenseitig entfolgt waren, meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit nun in ihrer Instagram-Story zu Wort. Ihre Botschaft fällt zwar knapp aus, richtet sich aber eindeutig an die brodelnden Spekulationen. "Ich will zur aktuellen Situation nichts sagen", erklärt Gloria. Ein besonders hartnäckiges Gerücht weist sie jedoch direkt zurück: "Und nein, es ist nicht wegen einer Show – ich war bereits bei "Prominent getrennt."

Auslöser der Spekulationen war ein deutlicher Schritt auf Social Media: Gloria und Michael folgen sich auf Instagram nicht mehr. Zudem finden sich auf dem Account des ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmers keine gemeinsamen Bilder mit Gloria mehr – auf ihrem Profil sind diese hingegen weiterhin zu sehen. Die Temptation Island-Bekanntheit gab ihren Fans jedoch einen kleinen Einblick in ihre derzeitige Gefühlswelt. In ihrem Broadcast-Channel veröffentlichte sie ein Reel mit der auffälligen Caption: "Gott sah, wie ich mich abmühte, und schickte mir einen Mann, der gerade so das Nötigste konnte, um mich fertigzumachen."

Gloria wurde vor allem durch ihre Auftritte in verschiedenen Realityshows bekannt. Nach ihrer Ehe mit Nikola Grey (30) lernte sie 2024 Michael kennen. Gemeinsam nahmen die beiden später an der neunten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" teil. Seitdem steht ihre Beziehung immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – mal durch verliebte Pärchenmomente, mal durch Einblicke in ihren Alltag. Umso genauer beobachten viele Fans derzeit jede Veränderung auf ihren Social-Media-Profilen – und fragen sich, ob Gloria und Michael sich künftig noch ausführlicher zu den aktuellen Gerüchten äußern werden.

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Imago Gloria Schwesinger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025

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RTL Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus