Sandy Meyer-Wölden geht es nach Trennung "richtig gut"

Sandy Meyer-Wölden (43) ist frisch getrennt. Doch mit dem neuen Leben als Single scheint das Model bestens zurechtzukommen. "Ich habe vergessen, wie cool es ist, Single zu sein", betont Sandy im Interview mit RTL. Sie habe nun viel mehr zu sich selbst gefunden: "Viele haben mir früher gesagt, das sind die besten Jahre einer Frau. Und ich komme da so langsam rein." Genau das sei es, was Sandy jetzt ein gutes Gefühl gebe – sie fühle sich "richtig, richtig gut". Quelle ihrer Kraft sei vor allem Miami im US-Bundesstaat Florida. Dort lebte die Ex von Oliver Pocher (48) lange und das sei ihr Safe Space. Hier lege sie ihr Handy beiseite und könne richtig abschalten.

Mit Alexander Müller war Sandy seit 2024 offiziell liiert. Allerdings scheiterte die Beziehung ein erstes Mal nach bereits fünf Monaten. Doch die beiden rauften sich wieder zusammen und konnten ein Liebes-Comeback feiern. In der Öffentlichkeit zeigten sie sich allerdings nur selten. Eine Ausnahme bildete zum Beispiel das Oktoberfest in München 2025 und der 75. Geburtstag von Thomas Gottschalk (75) auf Sylt. Die zweite Trennung wurde schließlich Anfang April durch Sandys Management bestätigt. Zu den Gründen äußerte sich die Moderatorin bisher nicht. Ihr Freundeskreis betonte aber gegenüber Bild, dass sie stark sei und sich jetzt auf sich selbst fokussiere.

Ihren Fans gab Sandy kurz nach der Trennung schon einen erfrischend ehrlichen Einblick in ihr Gefühlsleben. In einem Instagram-Post erklärte sie, in letzter Zeit das Gefühl gehabt zu haben, "sich selbst irgendwo auf dem Weg ein kleines Stück verloren" zu haben. Sie spricht von einer Powerfrau, deren Stimme im Funktionieren "immer leiser" wurde. Diese Stimme scheint die 43-Jährige nun wiedergefunden zu haben. Ein entscheidender Faktor sind dabei sicher auch ihre fünf Kinder. Ihre drei ältesten Kinder, Tochter Nayla und die Zwillinge Emanuel und Elian, stammen aus der Beziehung zu Komiker Oliver. Die beiden jüngeren Zwillinge bekam die Moderatorin mit einem US-Unternehmer.

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model