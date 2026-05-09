So reagieren Fans auf Gustav Schäfers Aus bei "Let's Dance"

Es ist eine traurige Nachricht für alle Fans von Gustav Schäfer (37): Der Tokio Hotel-Drummer ist in der aktuellen Liveshow von Let's Dance ausgeschieden. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan musste er die beliebte RTL-Tanzshow verlassen. Das Duo hatte in den vergangenen Wochen viele Zuschauer mit seinen Auftritten begeistert – doch nun ist für die beiden endgültig Schluss. Zahlreiche Fans meldeten sich daraufhin auf Instagram zu Wort und ließen ihrer Enttäuschung freien Lauf.

Die Kommentare unter den entsprechenden Beiträgen zeigen, wie sehr die beiden ins Herz der Zuschauer gewachsen waren. "So, so schade! Ich werde euch vermissen, aber bitte nehmt die beiden mit zur Tour!", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Oh, ich bin so traurig, dass die beiden rausgeflogen sind! Sie sind so sympathisch und haben das so toll gemacht. Ich werde die beiden in den letzten Wochen der Staffel vermissen." Viele Fans sprachen Gustav und Anastasia außerdem den Titel "Sieger der Herzen" zu und ermutigten sie mit Worten wie: "Anastasia und Gustav, ihr wart toll. Ihr könnt sehr stolz auf euch sein."

Für Gustav war der Auftritt bei "Let's Dance" in diesem Jahr auch eine sehr persönliche Angelegenheit. In seinem Magic Moment gewährte er dem Publikum einen bewegenden Einblick in sein Privatleben: Er sprach über die Risikoschwangerschaft seiner Frau und tanzte am Ende seiner Performance mit seiner kleinen Tochter – ein Moment, der sogar Jurymitglied Jorge González (58) zu Tränen rührte. Trotz der emotionalen Darbietung reichte es für Gustav und Anastasia letztlich nicht, um in der Show zu bleiben.

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026