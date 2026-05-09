Erste Worte: Gustav Schäfer reagiert auf "Let's Dance"-Aus

Für Gustav Schäfer (37) ist das Let's Dance-Abenteuer beendet! Am Freitagabend musste der Tokio Hotel-Schlagzeuger in der RTL-Show auf dem sechsten Platz die Segel streichen – und das ausgerechnet an jenem Abend, an dem er für einen der emotionalsten Momente der Staffel sorgte. Gemeinsam mit Profitänzerin Anastasia Maruster tanzte Gustav unter dem Motto "Magic Moments" seine persönliche Kinderwunschgeschichte und die Geburt seiner Tochter nach. Höhepunkt: Seine inzwischen neunjährige Lotti kam für einen ganz besonderen Vater-Tochter-Tanz mit auf die große TV-Bühne. "Wir sind gegangen mit einem Knall", sagte er danach im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über seinen Exit.

Groß enttäuscht wirkte Gustav nach der Show nicht, zu sehr überwog der Stolz auf das Erlebte. "Es war eine schöne Reise. Ich habe gute Freunde gewonnen und es war gut so, wie es ist", erklärte der Musiker. Für den rührenden Tanz mit Lotti vergab die Jury 24 Punkte, für den schwungvollen Boogie-Woogie mit Anastasia – im direkten Duell gegen Ross Antony (51) – holte er 22 Zähler. Die Idee zum gemeinsamen Auftritt mit seiner Tochter war in den vergangenen Wochen gewachsen: Zusammen mit der Profitänzerin hatten Vater und Tochter immer wieder kleine Choreografien auf Social Media geteilt, die bei den Fans gut ankamen. Und auch Lotti hatte sichtlich Freude daran. Mehrmals fragte Gustav seine Tochter, ob sie beim "Magic Moments"-Abend mit ihm auf die Showbühne wolle – "und die Antwort war immer ja".

Bei Lotti scheint seitdem eine echte Leidenschaft entfacht zu sein, auch wenn ihre Zukunftspläne noch bunt gemischt sind – von Tierärztin über Lehrerin bis Schauspielerin ist alles dabei. Bei Gustav ist erstmal Erholung angesagt, bevor er sich dem nächsten Projekt widmet: Zuhause warten ein "Grillpalast", ein voller Kalender mit seinen Tokio-Hotel-Kollegen Bill (36) und Tom Kaulitz (36) sowie Georg Listing (39) und natürlich der Besuch beim großen Finale von "Let's Dance". Mit einem Augenzwinkern verriet Gustav sein kleines Regenerations-Geheimnis: "Ein bisschen Magnesium, abends mal zwei Bierchen trinken und dann ist der Körper auch wieder regeneriert", sagte er spot on news. Und vielleicht sehen seine Fans Gustav und Lotti ja schon bald wieder tanzend auf TikTok. "Ich glaube, mit diesen TikTok-Videos habe ich mir ein richtiges Ei ins Nest gelegt", witzelte er.

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Tochter Lotti und Tanzprofi Anastasia Maruster