Hochzeit: Wincent Weiss spricht erstmals über sein Eheglück

Lange hat er geschwiegen – jetzt bricht Wincent Weiss (33) sein Schweigen: Der Sänger hat Anfang des Jahres heimlich geheiratet und sprach nun erstmals offen über seinen großen Schritt vor den Traualtar. Im WDR-Talk "Kölner Treff" verriet der 33-Jährige gegenüber den Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48), was die Ehe für ihn bedeutet. "Für mich war das immer ein großes Ziel, und Heiraten war für mich immer ein Wunsch", erklärte er. Scherzhaft merkte er zum Timing an: "Das war halt der Termin, der da im Kalender stand."

Die Hochzeit sei für ihn auch ein Gefühl des Ankommens gewesen, so Wincent weiter. "Für mich war es ganz wichtig, dass ich jemanden finde, mit dem ich dieses verrückte Leben, welches ich mache, teilen kann. Und ich genieße das sehr, so angekommen zu sein", schwärmte er. Namen oder weitere Details zu seiner Partnerin nannte er nicht – denn sein Privatleben möchte der Musiker weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten. Dazu erklärte er: "Was die meisten auch immer wieder vergessen, ist, dass es privat ist. Und deswegen heißt es Privatleben, weil es nicht ein öffentliches Gut ist für Social Media und für alle Leute zum Miteifern und um ihren Senf dazuzugeben." Vor allem zum Schutz seiner Familie und Freunde sei ihm das wichtig – denn im Netz werde seiner Meinung nach schnell verurteilt.

Als Vorbild für seine eigene Ehe hat sich Wincent seine Großeltern genommen. Die beiden sind bereits seit mehr als 50 Jahren miteinander verheiratet – und stecken den Enkel nach wie vor mit ihrer Zuneigung an. "Sie laufen immer noch Hand in Hand durch den Supermarkt und geben sich einen Klaps auf den Hintern und knutschen und so. Das will ich auch so machen", schwärmte der Sänger.

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Getty Images Wincent Weiss, September 2024

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Getty Images Susan Link, Moderatorin

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Getty Images Wincent Weiss, April 2023

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