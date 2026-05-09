Ralf Schumacher spricht über Privatsphäre und Bruder Michael

Ralf Schumacher (50) spricht offen über das Leben im Schatten von Bruder Michael (57) – und darüber, wie sehr ihn der frühe Ruhm geprägt hat. In einem neuen Interview mit dem Magazin Erfolg blickt der frühere Formel-1-Star auf seine aktive Zeit zurück und schildert, warum ihm damals häufig die Luft zum Atmen fehlte. Besonders der ewige Geschwistervergleich sowie der Verlust seiner Privatsphäre haben ihm zu schaffen gemacht: "Man hat keine Privatsphäre mehr. Egal, wo du bist, egal, was du tust", erklärt er.

Im Interview beschreibt Ralf, wie ihn der rasante Aufstieg der Brüder in die Formel 1 aus der Komfortzone riss. "Ich glaube, auf das, was dann passiert ist, wäre keiner richtig vorbereitet gewesen", erklärt er. Besonders belastend sei für ihn der permanente Druck gewesen, sich an der Karriere von Michael messen lassen zu müssen. "In meinem Fall war es natürlich ein wenig schwerer, weil ich einen Bruder hatte, der extrem erfolgreich war", betont er und erinnert sich daran, dass er sich ständig beobachtet und bewertet fühlte. Selbst entspannte Restaurantbesuche mit Freunden wurden schwierig, weil Fans immer wieder Selfies oder Autogramme wollten. "Du kannst nicht mehr zu jemandem sagen: 'Bitte, ich möchte das heute mal nicht. Ich sitze hier im Restaurant mit meinen Freunden.' Dann heißt es gleich: 'Ist er so arrogant, dass er nicht mal aufstehen und ein Foto machen kann?'", erklärt er seinen damaligen Zwiespalt. Auf die Frage, ob er den Rummel jemals gesucht habe, stellt er noch einmal klar: "Nein, im Gegenteil: Ich wollte immer meine Ruhe haben."

Ralf und Michael gehören zu den berühmtesten Brüderpaaren der Formel-1-Geschichte. Während Michael, dessen Gesundheitszustand nach seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 von der Familie streng unter Verschluss gehalten wird, mit sieben WM-Titeln zu einer Ikone des Sports wurde, kämpfte Ralf parallel darum, seinen eigenen Weg zu finden. Heute ist er abseits der Strecke als Unternehmer und TV-Experte gefragt. Aktuell steht Ralf zudem aufgrund seiner geplanten Hochzeit mit Partner Étienne im Rampenlicht, die vom Sender Sky begleitet wird. Ralfs Coming-out und die nun anstehende Hochzeit markieren für viele Fans einen neuen, sehr persönlichen Abschnitt im Leben des früheren Formel-1-Piloten, den er diesmal deutlich selbstbestimmter gestaltet als seine Jahre im Rampenlicht der Königsklasse.

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Getty Images Ralf und Michael Schumacher, März 2001

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Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne