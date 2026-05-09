Anna Sorokin und Gwyneth Paltrow: Kooperation empört Fans

Gwyneth Paltrow (53) sorgt mit einer ungewöhnlichen Werbekooperation für Aufsehen: Die Schauspielerin und Unternehmerin hat für ihr Lieferrestaurant Goop Kitchen gemeinsam mit der berüchtigten Betrügerin Anna Sorokin (35) – besser bekannt als Anna Delvey – einen Werbeclip gedreht. Das Video wurde am Samstag auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Goop Kitchen veröffentlicht und hat seitdem für heftige Diskussionen gesorgt. Darin öffnet Anna gestylt in einem schicken Outfit die Wohnungstür, nimmt ihre Lieferung entgegen – und das mit ihrer elektronischen Fußfessel deutlich im Bild. "Du kannst nicht rausgehen? Stell dich nicht so an", sagt sie in die Kamera, bevor sie die Tür langsam wieder schließt. Die dazugehörige Bildunterschrift lautet: "Für alle, die das Haus nicht verlassen können."

Viele Fans von Gwyneth reagieren empört auf die Zusammenarbeit und werfen Goop Kitchen vor, einer Kriminellen eine Plattform zu bieten. "Wir geben hier den falschen Menschen eine Bühne", schreibt ein Nutzer unter dem Beitrag. Ein anderer wirft Gwyneths Marke vor, Verbrechen zu verherrlichen. Mehrere Follower bezeichnen die Kooperation zudem als "seltsam" und "geschmacklos". Gwyneth selbst hat sich bisher nicht ausführlich zu der Kritik geäußert – sie hinterließ unter dem Post allerdings einen Kommentar, in dem sie den Humor des Werbeclips lobt, ergänzt von einem lachenden Emoji.

Anna hatte durch ihren Betrug weltweit Schlagzeilen gemacht, indem sie sich als reiche deutsche Erbin ausgab und Banken, Hotels sowie Privatpersonen um insgesamt rund 275.000 Dollar betrog. Sie wurde 2017 verhaftet und 2019 unter anderem wegen schweren Diebstahls verurteilt. Nach 19 Monaten Haft wurde sie 2022 entlassen und steht seitdem in New York unter Hausarrest mit Fußfessel. Ein ursprüngliches Social-Media-Verbot wurde im August 2024 von einem Richter aufgehoben. 2024 nahm sie zudem an der US-amerikanischen Tanzshow "Dancing with the Stars" teil – ebenfalls mit Fußfessel.

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Getty Images, Getty Images Collage: Anna Sorokin, Gwyneth Paltrow

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IMAGO / Cover-Images Anna Sorokin im Mai 2025

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Imago Gwyneth Paltrow bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026