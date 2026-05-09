Gwyneth Paltrow und Chris Martin feiern Apples Abschluss

Ein besonderer Moment für die ganze Familie: Gwyneth Paltrow (53) und ihr Ex-Mann Chris Martin (49) haben gemeinsam den College-Abschluss ihrer Tochter Apple (21) gefeiert. Die junge Frau erhielt ihr Diplom an der Vanderbilt University in Nashville, wo sie die Fächer Rechtswissenschaften, Geschichte und Gesellschaft studiert hatte. Es war eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen das Ex-Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen war – auch wenn sie nicht direkt nebeneinander feierten, wie Page Six berichtet.

Zur Abschlussfeier kam Gwyneth in Begleitung ihres Ehemannes Brad Falchuk (55), während Chris entspannt mit dem gemeinsamen Sohn Moses auf dem Campus gesehen wurde. Obwohl Apple nach dem Studium ursprünglich geplant hatte, eine Laufbahn als Anwältin einzuschlagen, hat sie ihre Pläne inzwischen geändert. Gegenüber dem Magazin Vogue verriet sie, dass sie nun lieber in die Fußstapfen ihrer Mutter treten möchte: "Ich liebe Tanzen und ich liebe Schauspielerei. Mein Traum ist es, zu schauspielern", sagte sie.

Gwyneth und Chris hatten sich im Jahr 2003 das Ja-Wort gegeben und 2014 ihre Trennung bekannt gemacht – damals sprachen sie von einem "conscious uncoupling", also einer bewussten Entflechtung. Trotz des Endes ihrer Ehe betonten beide über die Jahre hinweg, dass sie eine freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen – vor allem zum Wohl ihrer Kinder. Gwyneth ist seit 2018 mit dem Produzenten Brad Falchuk verheiratet. Chris war bis vor Kurzem mit der Schauspielerin Dakota Johnson (36) liiert.

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Imago / Lumeimages / Avalon, Imago / ZUMA Press Wire / Bonnie Britain Collage: Gwyneth Paltrow und Chris Martin

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk am Valentinstag 2024