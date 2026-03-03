Vernon Kay schildert dramatische Nahtoderfahrung im Urlaub

Vernon Kay hat eine erschreckende Erinnerung an einen Familienurlaub preisgegeben, die ihm bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Der BBC Radio 2-Moderator blickte auf seine zahlreichen Reisen zurück und erinnerte sich dabei an einen besonders dramatischen Moment während eines Aufenthalts an der Algarve in Portugal. Gemeinsam mit seiner Familie, darunter sein Onkel Graham, dessen Bruder Robert, seine Cousine, seine Tante Christine, sein Cousin Lee sowie seine Eltern und sein jüngerer Bruder Steven, verbrachte Vernon damals Zeit in einer Villa in Praia da Luz. "Einmal habe ich meinen Bruder vor dem Ertrinken gerettet. Er sprang in den Pool und begann zu paniken, also schuldet er mir was", erzählte der 51-Jährige gegenüber der Times.

Der Vorfall ereignete sich während des 40. Geburtstags seiner Mutter und bleibt dem Moderator als besonders beängstigende Episode im Kopf. Vernon schilderte, wie sein Bruder Steven ins Wasser sprang und plötzlich in Panik geriet. Der heutige Radiomoderator konnte damals geistesgegenwärtig eingreifen und seinen jüngeren Bruder vor dem Schlimmsten bewahren. Neben diesem Schockmoment erinnert sich Vernon aber auch an andere Details der Reise: "Es war Mums 40. Geburtstag und ich erinnere mich daran, zum ersten Mal Peri-Peri-Hähnchen gegessen zu haben, und Mum hatte ihre allererste Zigarette. Sie rauchte zwei Züge und hustete den Rest der Nacht", berichtete er.

Heutzutage reist Vernon häufiger mit seiner Ehefrau Tess Daly und den beiden gemeinsamen Töchtern Phoebe und Amber. Erst im vergangenen Monat teilte er auf Instagram Eindrücke von einem Kurztrip nach New York City mit seiner Familie. "Flüchtiger Besuch in NYC mit der Familie. Kalt, aber immer noch eine fantastische Stadt. Tolle Locations, tolle Ausblicke, tolles Essen! IKONISCH. Was für ein Genuss", schwärmte er. Die Reise fand statt, nachdem Tess nach elf Jahren ihre Rolle als Moderatorin bei Strictly Come Dancing an der Seite von Claudia Winkleman aufgegeben hatte. Vernon ist seit Jahren mit der Moderatorin verheiratet, die nun unter anderem Zeit für ihr Bademode-Unternehmen hat.

Getty Images Vernon Kay im November 2018

Getty Images Vernon Kay beim New Year's Eve Big Bash 2024 in der OVO Arena Wembley in London

Getty Images Vernon Kay und Tess Daly bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London

